快訊／侯友宜競選工作室成立！張其強任執行長　首波發言團隊亮相

▲侯友宜競選工作室首波發言團隊 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選總統，其競選工作室今（1）日成立，主要將作為新聞發佈與回應、媒體聯繫、以及選舉相關行程規劃等窗口。工作室為臨時性質，會以此為基礎，人員逐步到位，日後將擴充成為競選辦公室，辦公室的後續籌組，將由已經請辭獲准的前新北市副市長謝政達任總幹事，另，競選工作室執行長，由已經請辭獲准的市府副秘書長張其強擔任。

競選工作室指出，工作室首波發言團隊成員，皆為「七、八年級」生，包括兩名青年世代議員，江怡臻、呂家愷，江怡臻是美國康乃爾大學公共行政及香港科技大學經濟學，雙碩士學位，曾任國民黨發言人、新北市府副發言人；呂家愷則是國立成功大學資工系學士、英國羅浮堡大學多媒體文創產業碩士，目前是政大教育行政研究所博士生，也曾擔任新北市府副發言人。

另外，在去年負責侯友宜連任選舉發言工作，包括還在台大歷史研究所就讀、25歲的陳柏翰，曾經擔任過國中老師的吳亮賢，以及分別有平面和網路媒體多年經驗的王敏旭，也都歸隊。

競選工作室說明，工作室的籌組，是在國民黨正式通過徵召侯友宜後，才開始進行，包括地點的尋覓，人員的組成，都在兩個禮拜內完成，和去年一樣，競選工作室今年也吸引了來自台大、輔大和台北大學等大學和研究生的參與，他們同樣會以「政治實習生」的方式，包括行程設計、街頭宣講、台上演說等不同的形式，實際參與整個選舉過程，讓選舉活動有更多元的呈現，競選工作室執行長由張其強擔任。

工作室表示，侯友宜生長於南台灣，是菜市場裡長大的孩子，從警官學校畢業後，隨著辦案的需要，足跡遍及全台灣，相當了解基層民眾的心聲，更對是非善惡，絕不妥協，侯友宜2018年投入人生第一場選舉，就是希望團結台灣，不分黨派、不分族群，一起讓國家、社會更和諧，減少政治對立下的衝突與撕裂。

工作室也說，侯友宜在新北市整整13年，熟稔各項市政、了解基層聲音，今年又再度榮獲遠見雜誌縣市長滿意度調查，代表最優秀的五星級市長，如今扛起更大責任，將發揮畢生力量、服務更多人民，用生命捍衛中華民國，讓政黨輪替成為常態，終結民進黨八年執政以來種種亂象，還給人民一個願意好好做事情的政府，帶給人民，和平、安定、繁榮、永續。