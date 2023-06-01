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民進黨黨工遇性騷遭高層「吃案」　國民黨轟：高喊性平的加害者

▲▼民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」。（圖／翻攝自Facebook／許嘉恬）

▲民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」。（圖／翻攝自Facebook／許嘉恬）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨一名女性前黨工指控，自己遭廠商導演性騷擾，卻被民進黨副秘書長許嘉恬反問「妳為什麼不跳車、不大叫」、「所以妳希望我做什麼」，引起各界關注，而民進黨昨深夜致歉證實。國民黨發言人楊智伃今（1）日凌晨批評，民進黨高舉性別平等、婦女權益旗幟下，竟成真實世界性騷擾加害者。

楊智伃表示，民進黨表面上宣傳守護性平、女權，實質上為了大局與權勢，犧牲、壓迫甚至情緒勒索受害者的高位者。

楊智伃認為，再多的遺憾也彌補不了受害者心靈的痛苦與恐懼，作為應保護受害者、為其爭取權益的婦女部主任，卻成為性騷擾的加害者，不捨當事人的遭遇，更嚴厲譴責手握權力與義務卻選擇視而不見的民進黨高官。

楊智伃說，對受害者勇敢面對勇氣感到敬佩，社會大眾應多給予支持；若還有選擇隱忍的受害人，「我們想說，妳沒有做錯什麼」；至於加害者，「我們也想說，法網恢恢，疏而不漏」。

楊智伃表示，無分黨派，國民黨衷心支持所有受到職場性騷擾、性霸凌女性勇於發聲，都能夠得到應有正義，也會堅持守護性別平等及女性權益，持續深化黨內的性平教育，避免發生類似情事，防範於未然。

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