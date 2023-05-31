批對手王婉諭「三流政治」說不尊重　林思銘：我爭取逾50億中央補助

▲林思銘31日回應王婉諭參選新竹縣第二選區。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量今（31日）徵召黨主席王婉諭參選2024新竹縣第二選區立委，對決爭取連任的國民黨立委林思銘；王直言，新竹有一流的人民跟產業發展，卻只有三流政治，希望今年選舉可以證明，不需跟牛鬼蛇神眉來眼去，也可得到選民支持。對此，林思銘表示，這說法對新竹縣縣民及他個人來說是很大的汙衊，也非常不尊重，政黨競爭是要理性競爭，而非用這種不理性說法來爭取選民認同。

王婉諭31日獲時代力量徵召參選2024新竹縣第二選區（竹北、竹東、寶山、北埔、峨眉、橫山、五峰）立委，並表示，新竹是台灣經濟火車頭、研發中心，有一流的人民跟產業發展，卻只有三流政治，希望今年選舉可以證明，堅持價值跟理念，不需要跟牛鬼蛇神眉來眼去，也可以得到選民支持。

對此，林思銘向《東森新媒體ETtoday》表示，他在新竹縣擔任三年立委以來認真用心，在立法院以專業問政、在地方努力向中央爭取各項建設經費，包含交通、教育、文化、產業、農業補助、水土保持、偏鄉瓦斯管線遷設等，總共爭取逾50億元的中央補助；他也一步一腳印努力耕耘基層，而基層對他的認真努力，應該都看的到，「我找得到、看得到、我也做得到」，會繼續爭取連任。

針對王婉諭「三流政治」說法，林思銘說，這樣說法對新竹縣非常不公平，且新竹縣長楊文科施政滿意度蠻高，若因單一事件抹滅過去執政團隊及現任執政團隊努力，這說法對新竹縣縣民及他個人來說是很大的汙衊。

林思銘表示，新竹縣人才濟濟，有非常好的執政團隊，也有很多很好的民代，「妳就用這種說這個都是三流的人在執政」，他認為對他與新竹縣長、竹縣第一選區立委林為洲等人來說，非常不尊重。

林思銘強調，政黨競爭是要理性競爭，而非用這種不理性說法來爭取選民認同，選民應該會覺得王婉諭的說法，不是一個政治人物該說出的話。