　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批對手王婉諭「三流政治」說不尊重　林思銘：我爭取逾50億中央補助

▲林思銘31日回應王婉諭參選新竹縣第一選區。（圖／記者湯興漢攝）

▲林思銘31日回應王婉諭參選新竹縣第二選區。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量今（31日）徵召黨主席王婉諭參選2024新竹縣第二選區立委，對決爭取連任的國民黨立委林思銘；王直言，新竹有一流的人民跟產業發展，卻只有三流政治，希望今年選舉可以證明，不需跟牛鬼蛇神眉來眼去，也可得到選民支持。對此，林思銘表示，這說法對新竹縣縣民及他個人來說是很大的汙衊，也非常不尊重，政黨競爭是要理性競爭，而非用這種不理性說法來爭取選民認同。

王婉諭31日獲時代力量徵召參選2024新竹縣第二選區（竹北、竹東、寶山、北埔、峨眉、橫山、五峰）立委，並表示，新竹是台灣經濟火車頭、研發中心，有一流的人民跟產業發展，卻只有三流政治，希望今年選舉可以證明，堅持價值跟理念，不需要跟牛鬼蛇神眉來眼去，也可以得到選民支持。

對此，林思銘向《東森新媒體ETtoday》表示，他在新竹縣擔任三年立委以來認真用心，在立法院以專業問政、在地方努力向中央爭取各項建設經費，包含交通、教育、文化、產業、農業補助、水土保持、偏鄉瓦斯管線遷設等，總共爭取逾50億元的中央補助；他也一步一腳印努力耕耘基層，而基層對他的認真努力，應該都看的到，「我找得到、看得到、我也做得到」，會繼續爭取連任。

針對王婉諭「三流政治」說法，林思銘說，這樣說法對新竹縣非常不公平，且新竹縣長楊文科施政滿意度蠻高，若因單一事件抹滅過去執政團隊及現任執政團隊努力，這說法對新竹縣縣民及他個人來說是很大的汙衊。

林思銘表示，新竹縣人才濟濟，有非常好的執政團隊，也有很多很好的民代，「妳就用這種說這個都是三流的人在執政」，他認為對他與新竹縣長、竹縣第一選區立委林為洲等人來說，非常不尊重。

林思銘強調，政黨競爭是要理性競爭，而非用這種不理性說法來爭取選民認同，選民應該會覺得王婉諭的說法，不是一個政治人物該說出的話。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
Jennie十八禁美劇預告曝！　辣穿深V「開到胸下」
快訊／台大經濟系學生會長選舉出爐！涉歧視候選人「拿3票落選」
ChatGPT官方App開放下載　安裝細節一次看
高二女兒桌上放「熟悉方形包裝」　爸一看急了！結局糗大
妻懷孕後不給碰！　他忍「無性生活30年」崩潰
快訊／暴雨炸高雄！「人孔蓋冒煙」　下秒噴飛砸車
陳建州妹重病住院　「等器官移植」背妹畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

駁涉「潤寅詐貸案」　曾銘宗反批民進黨：不做功課故意抹黑

談偷拍威脅案　婦援會執行長親解析：不告不代表沒發生

「行政院發言人」臉書啟用　林子倫：強化政策說明與社會溝通

批對手王婉諭「三流政治」說不尊重　林思銘：我爭取逾50億中央補助

調高基本工資「青年不一定領情」　學者：青年就業需要新思維

第七會期過172個法案！　鄭運鵬：改革大、衝突少、法案多、共識高

民進黨徵召吳沛憶！　林昶佐：懇請鄉親支持年輕世代接棒

遭點名未出席道安會報　張麗善：雲林道路安全我很重視！

侯友宜赴立法院拜會　江啟臣：黨內凝聚團結是基本

徐巧芯舉蔣萬安選戰「風格逆轉」　喊話侯友宜：快自救也要找人救

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

黃仁勳撂台語「小心跌倒」　跟記者、民眾合照超親切

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

張韶涵錄製節目「忽然失聲」！　靠打針上台：我從不是完美的QQ

駁涉「潤寅詐貸案」　曾銘宗反批民進黨：不做功課故意抹黑

談偷拍威脅案　婦援會執行長親解析：不告不代表沒發生

「行政院發言人」臉書啟用　林子倫：強化政策說明與社會溝通

批對手王婉諭「三流政治」說不尊重　林思銘：我爭取逾50億中央補助

調高基本工資「青年不一定領情」　學者：青年就業需要新思維

第七會期過172個法案！　鄭運鵬：改革大、衝突少、法案多、共識高

民進黨徵召吳沛憶！　林昶佐：懇請鄉親支持年輕世代接棒

遭點名未出席道安會報　張麗善：雲林道路安全我很重視！

侯友宜赴立法院拜會　江啟臣：黨內凝聚團結是基本

徐巧芯舉蔣萬安選戰「風格逆轉」　喊話侯友宜：快自救也要找人救

信驊科技參展COMPUTEX　秀360度智慧工廠巡檢及PFR伺服器安全性晶片

《不熙娣》Peggy曝與前夫「重燃愛火」關鍵！　小心機招招致命

女友黑森林「跟大鬍子一樣」　他愛愛崩潰：狂吃到毛

黃仁勳逛夜市「都沒有保鑣」　輝達曝：維安費用超過2000萬

滅火器砸百萬發片　楊大正被問參選意願回應了

青春動茲券明開放登記！味全同步主場售票

快訊／台大經濟系學生會長選舉出爐！涉歧視候選人「只拿3票落選」

郭台銘金門大學演講談AI　感歎台灣頂尖人才與師資非常稀少

Jennie十八禁美劇預告曝！　辣穿深V「開到胸下」熱舞特寫全被拍

快訊／台灣開放了！ChatGPT手機版iOS搶先下載　Android還要再等等

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

政治熱門新聞

《遠見》民調蔣萬安滿意度比柯文哲8年還高　北市：繼續前進

郭台銘連Call 5通電話　強拉柯文哲看海高呼「我們海誓山盟」

深夜拉柯文哲看海　郭台銘：都忘記了

快訊／不是大安！　時力徵召王婉諭參選竹縣第二選區

賴清德宣布6黨內強棒　林飛帆、吳沛憶入列

快訊／排黑條款首當其衝！　陳致中發聲明：無語問青天

快訊／侯友宜與陳玉珍握手了！　國民黨團立委齊喊：凍蒜

郭台銘、柯文哲海邊牽手散步　前幕僚：有點演過頭了

尤伯祥獲大法官提名！立委驚爆黑歷史

郭台銘夜襲柯文哲看海　「希望永遠和平」

幕後／郭台銘夜襲柯文哲　柯營錯愕：超不尊重

逾7百青年連署反李正皓　「不該牽起趙昌澤的手」

郭台銘、柯文哲合體看海　前立委憂：侯友宜恐嚴重邊緣化

郭台銘直奔民宿夜會柯文哲

更多熱門

相關新聞

侯友宜赴立法院拜會　江啟臣：黨內凝聚團結是基本

侯友宜赴立法院拜會　江啟臣：黨內凝聚團結是基本

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜30日出席國民黨團大會，談到民調下滑，坦言了解大家的憂心，「歹勢，我要更打拚」。國民黨立委江啟臣說，選舉就是努力往前衝，拚到贏為止，黨內凝聚團結是基本，對外爭取是目標，「從此刻起讓我們一起分擔、合作、團結，爭取最大化的支持、重返執政」。

陳玉珍建議侯友宜：823訪金門爭取認同

陳玉珍建議侯友宜：823訪金門爭取認同

左楠之戰對決李眉蓁！李柏毅有信心

左楠之戰對決李眉蓁！李柏毅有信心

解開侯友宜民調之謎　媒體人：國民黨若對症下藥還大有可為

解開侯友宜民調之謎　媒體人：國民黨若對症下藥還大有可為

王鴻薇酸「領9萬」　林飛帆：258萬造成相對剝奪感

王鴻薇酸「領9萬」　林飛帆：258萬造成相對剝奪感

關鍵字：

林思銘王婉諭新竹縣2024立委選舉時代力量國民黨

讀者迴響

熱門新聞

口罩男「正妹妻出軌親密照」曝光！小王緊摟親親

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

快訊／44歲葉家妤懷第三胎！　家人傻眼「驚喜變驚嚇」

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

口罩男妻出軌道歉了！「生病後才幹這事」

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

許仁杰被爆「失控扯傷懷孕4月老婆」

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

北市女貪官　月花30萬做醫美還養法師

北宜改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面