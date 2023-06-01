侯友宜是劉邦第二？　游盈隆：民調下滑！但綠營不要小看他

▲侯友宜到立院拜會黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》日前公布最新總統民調，民進黨參選人賴清德35.8％、民眾黨參選人柯文哲25.9%、國民黨參選人侯友宜18.3%墊底。台灣民意基金會董事長游盈隆1日表示，他參加凱達格蘭基金會所舉辦18週年感恩餐會時，提出「劉邦效應」的假設，並提醒綠營不要小看侯友宜，雖然侯近期民調下滑，但距離選舉還有七個多月，未來什麼事都可能發生。

針對侯友宜民調下滑一事，游盈隆表示，這讓他感到非常意外，過去這三天，媒體與網路湧出大量相關訊息、分析與評論，再加上柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘這兩天一對寶，互動熱絡，更添侯友宜不少壓力。國民黨立院黨團昨日幫侯友宜加油打氣，侯三度鞠躬且靦腆地說「這幾天我讓大家很憂心」，顯然他有被電到、有被當頭棒喝的感覺。

游盈隆指出，司馬遷《史記》論及漢高祖劉邦時曾提及，「高祖觀秦皇帝，喟然嘆息曰：嗟乎，大丈夫當如是也！」也就是說，當看到秦始皇出巡的大陣仗時，劉邦感慨地說「大丈夫就應該像這樣」。游盈隆表示，日前他參加凱達格蘭基金會所舉辦18週年感恩餐會，那晚他當著綠營面前，提醒大家不要小看侯友宜，並提出「劉邦效應」的假設。

游盈隆比喻，如果侯友宜像劉邦，稗官野史對劉邦的定論就是「流氓戰勝了英雄」，因為劉邦是平民出身，放蕩不羈，滿嘴粗話，身無所長，最後竟然打下天下，可見他有貴族所欠缺的其他長處。某個程度，劉邦是「狗嘴吐不出象牙」，不擅長治國經世的大道理，但他具有若干獨特的人格特質，可以領導大軍，最後終於擊敗不可一世的西楚霸王項羽。

「侯友宜可不可能成為劉邦第二？我不知道，雖然某些方面隱隱約約有點像」，游盈隆認為，近期侯友宜群眾場的表現不如預期，民調雪崩式下滑，但距離選舉還有七個多月，時間還很長，未來什麼事都可能發生。