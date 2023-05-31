駁涉「潤寅詐貸案」　曾銘宗反批民進黨：不做功課故意抹黑

▲國民黨團總召曾銘宗31日回應民進黨質疑。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨發言人張志豪今（31日）上午表示，國民黨2024總統參選人侯友宜今拜會國民黨立委，主題顯然是「詐騙吸金」，並稱國民黨立法院黨團總召曾銘宗介入「潤寅詐貸案」。對此，曾銘宗下午表示，前金管會主委顧立雄答詢時，曾表示他並無涉及幫忙喬貸款，但遺憾地是，民進黨滿腦子都只有選舉，要攻擊在野黨也不做功課，故意抹黑、造謠。

張志豪31日表示，侯友宜今天拜會國民黨立委的主題顯然就是「詐騙吸金」，國民黨的涉案立委，包括曾銘宗本屆自第5會期起，由財政委員會改至司法法制委員會，曾協助邀集一銀、華南及台企銀等公股銀行喬展延貸款後，主嫌夫妻潛逃出境，三家銀行遭詐達136億元，且主嫌落網後，供稱早就曾因潤寅資金匯回問題，請託曾銘宗找兆豐銀行、國貿局幫忙喬。

對此，曾銘宗下午指出，事實上早在2020年2月21日，某邱姓立委在立法院總質詢時，就提到該案讓公股行庫損失慘重，並要求時任行政院長蘇貞昌組調查小組追查。而時任金管會主委顧立雄，在答覆邱姓立委質詢時指出，「曾銘宗委員是因為伊朗遭受到制裁，造成潤寅拿不到貨款一事，與3家公股行庫討論如何處理」，並無涉及幫忙喬貸款一事，而本次質詢內容也刊登在立院公報、中央社等媒體均有報導相關內容，事實不容扭曲。

曾銘宗強調，國民黨團全力支持政府打擊詐騙集團行動、政策，如有不法，都必須強力掃蕩、瓦解詐騙集團在台橫行，確保民眾財產不再遭受到損失，但遺憾地是，民進黨滿腦子都只有選舉，要攻擊在野黨也不做功課，故意抹黑、造謠，實在令人遺憾。