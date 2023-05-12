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感恩母親節　嘉藥宣導注意安全就是愛媽媽最好表現

▲迎接溫馨母親節的來臨，嘉南藥理大學辦理「感恩五月、有愛隨行」交通安全宣導活動，由軍訓室總教官李柏宏上校率員於學校各出入口，分送「減速慢行、有愛隨行」康乃馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲迎接溫馨母親節的來臨，嘉南藥理大學辦理「感恩五月、有愛隨行」交通安全宣導活動，由軍訓室總教官李柏宏上校率員於學校各出入口，分送「減速慢行、有愛隨行」康乃馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接溫馨母親節的來臨，嘉南藥理大學辦理「感恩五月、有愛隨行」交通安全宣導活動，由軍訓室總教官李柏宏上校帶領軍訓室交通服務隊及同學志工，一早於學校各出入口分送「減速慢行、有愛隨行」康乃馨，宣導交通安全，請學子珍愛生命建立「安全防禦」正確觀念，也提醒同學注意安全就是愛媽媽最好的表現。

▲迎接溫馨母親節的來臨，嘉南藥理大學辦理「感恩五月、有愛隨行」交通安全宣導活動，由軍訓室總教官李柏宏上校率員於學校各出入口，分送「減速慢行、有愛隨行」康乃馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通意外事故一直以來是大專校院學生最常發生的校安事件，嘉藥軍訓室特地在母親節前夕，利用上學尖峰時段，於大門口及校內各出入口及校內活動中心廣場前，分送康乃馨並手持宣導道路交通安全警語牌，提醒同學行駛於危險路段切記減速慢行，軍訓室總教官李柏宏上校特帶領交通服務隊同學，至校內各處室進行交通安全宣導，並分送康乃馨獻上祝福給同仁，感謝其對學校工作上的用心付出。

▲迎接溫馨母親節的來臨，嘉南藥理大學辦理「感恩五月、有愛隨行」交通安全宣導活動，由軍訓室總教官李柏宏上校率員於學校各出入口，分送「減速慢行、有愛隨行」康乃馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校方表示在此感恩的五月，希望透過「感恩五月、有愛隨行交通安全宣導」活動，為學生們導入正確的交通安全常識，建立正確的路權觀念；也很感謝轄區文賢派出所參與協助，希望大家都能將基本路權常記在心，做到保護自己，也保護他人，讓我們的下一代在安全的環境中快樂成長，相互禮讓任你行！

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感恩母親節嘉藥慢行安全

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