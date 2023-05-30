客家特色耀國際舞台！　嘉藥賴建君泰國奪銅

▲嘉南藥理大學再獲國際殊榮！餐旅管理系曾楷勛老師與賴建君同學，參加泰國廚師協會(TCA)主辦第9屆泰國終極廚師挑戰賽（TUCC），勇奪5銅牌2佳作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學再獲國際殊榮！餐旅管理系曾楷勛老師與賴建君同學前往曼谷，參加由泰國廚師協會(TCA)主辦第9屆泰國終極廚師挑戰賽（TUCC），歷經4天漫長比賽勇奪5銅牌2佳作，賴建君初次參加國際賽事就能由獲得如此佳績，是一種激勵，也是他將3年所學在國際賽事上發揮淋漓盡致的最佳表現。

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該比賽是泰國國際貿易促進局(DITP)及世界廚師協會（WACS–World Association of Chef’s Societies）認可的國際比賽，由泰國廚師協會(TCA)主辦，是餐飲業互相交流的重要場合，每年舉辦一次，比賽項目包括中、西式熱菜、冷展、烘焙、團體下午茶等，共19個競賽項目，被公認為亞洲最受矚目的烹飪比賽之一，此次共有700多名國際專業廚師參與此項盛會。

賴建君在1年前就決定要參加比賽，並開始與指導老師曾楷勛討論菜單，進行為期6個月的密集訓練，由於建君本身是客家人，在規劃菜單時，就想著要將客家特色帶上國際舞台，因此特別在學徒組西式主菜-鴨肉比賽項目中加入酸甜風味客家金桔乾，顛覆傳統以梅果搭配鴨肉的印象；而創意比薩料理更是在比賽前3天臨時加場報名的，憑藉著以前比薩店打工的磨練，加上指導老師的鼓勵，建君選用世界三大名湯之一的冬蔭功作為基底醬汁，製作出口味特殊的冬蔭功海鮮比薩，受到評審青睞獲得銅牌的佳績。

指導老師曾楷勛表示，自己本身也是嘉藥餐旅系畢業的學生，畢業後多年後，能再回到母校服務並指導「學弟」在國際比賽獲得好成績，這比他自己得獎還要讓他開心，賴建君是一個認真肯吃苦的學生，對料理很有自己的想法，而建君對料理的「毅力」更是他成功的關鍵，身為學長也是老師的他，相信賴建君未來一定能在料理界大放異彩。