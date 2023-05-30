　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

客家特色耀國際舞台！　嘉藥賴建君泰國奪銅

▲嘉南藥理大學再獲國際殊榮！餐旅管理系曾楷勛老師與賴建君同學，參加泰國廚師協會(TCA)主辦第9屆泰國終極廚師挑戰賽（TUCC），勇奪5銅牌2佳作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學再獲國際殊榮！餐旅管理系曾楷勛老師與賴建君同學，參加泰國廚師協會(TCA)主辦第9屆泰國終極廚師挑戰賽（TUCC），勇奪5銅牌2佳作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學再獲國際殊榮！餐旅管理系曾楷勛老師與賴建君同學前往曼谷，參加由泰國廚師協會(TCA)主辦第9屆泰國終極廚師挑戰賽（TUCC），歷經4天漫長比賽勇奪5銅牌2佳作，賴建君初次參加國際賽事就能由獲得如此佳績，是一種激勵，也是他將3年所學在國際賽事上發揮淋漓盡致的最佳表現。

▲嘉南藥理大學再獲國際殊榮！餐旅管理系曾楷勛老師與賴建君同學，參加泰國廚師協會(TCA)主辦第9屆泰國終極廚師挑戰賽（TUCC），勇奪5銅牌2佳作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

該比賽是泰國國際貿易促進局(DITP)及世界廚師協會（WACS–World Association of Chef’s Societies）認可的國際比賽，由泰國廚師協會(TCA)主辦，是餐飲業互相交流的重要場合，每年舉辦一次，比賽項目包括中、西式熱菜、冷展、烘焙、團體下午茶等，共19個競賽項目，被公認為亞洲最受矚目的烹飪比賽之一，此次共有700多名國際專業廚師參與此項盛會。

▲嘉南藥理大學再獲國際殊榮！餐旅管理系曾楷勛老師與賴建君同學，參加泰國廚師協會(TCA)主辦第9屆泰國終極廚師挑戰賽（TUCC），勇奪5銅牌2佳作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴建君在1年前就決定要參加比賽，並開始與指導老師曾楷勛討論菜單，進行為期6個月的密集訓練，由於建君本身是客家人，在規劃菜單時，就想著要將客家特色帶上國際舞台，因此特別在學徒組西式主菜-鴨肉比賽項目中加入酸甜風味客家金桔乾，顛覆傳統以梅果搭配鴨肉的印象；而創意比薩料理更是在比賽前3天臨時加場報名的，憑藉著以前比薩店打工的磨練，加上指導老師的鼓勵，建君選用世界三大名湯之一的冬蔭功作為基底醬汁，製作出口味特殊的冬蔭功海鮮比薩，受到評審青睞獲得銅牌的佳績。

▲嘉南藥理大學再獲國際殊榮！餐旅管理系曾楷勛老師與賴建君同學，參加泰國廚師協會(TCA)主辦第9屆泰國終極廚師挑戰賽（TUCC），勇奪5銅牌2佳作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

指導老師曾楷勛表示，自己本身也是嘉藥餐旅系畢業的學生，畢業後多年後，能再回到母校服務並指導「學弟」在國際比賽獲得好成績，這比他自己得獎還要讓他開心，賴建君是一個認真肯吃苦的學生，對料理很有自己的想法，而建君對料理的「毅力」更是他成功的關鍵，身為學長也是老師的他，相信賴建君未來一定能在料理界大放異彩。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／飲料店「說密語摸奶」！　附近店家：男客被帶進去
一戶發3萬！　房貸補貼最快7月就可領
台女留學生疑遭男友獵槍射殺！　鄰居曝1詭異現象
看五月天演唱「爽拍婚紗照」！阿信被打斷　粉絲火大開罵
柯文哲、郭台銘金門同框！　熱情握手40秒
瑪娃龜速「散步都比它快！」　氣象局曝陸警可能
快訊／酒吧鬧事遭投訴　攻城獅宣布「不續約」
快訊／瑪娃來襲！　這地區宣布下午停班停課
LIVE／瑪娃最新動態！七星潭長浪吞人　國小師劈7女！學校淪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

詐騙又有新招！假冒監理所　「通知證件遭冒用領牌過戶」

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭：這種人一路順遂

快訊／受中颱瑪娃影響！　台東縣「蘭嶼鄉」下午停班停課

對網友暈船！一交換照片「真實身分」讓他慌了：該坦白嗎

四處炫媳婦被親家母嗆！新郎媽「高EQ舉動」全笑噴了：太歡樂

百貨公司1樓為何沒廁所？內行人揭背後真相：3套路讓你掏錢消費

「北農改選」農委會恐丟經營權　陳吉仲：選完就知道了

Forerunner 20週年！雷理莎領跑Garmin Run曝科學化練跑技巧

瑪娃龜速「散步都比它快」　氣象局曝發陸警可能！雙重打擊強度減弱

6／4政大金旋獎盛大舉行　音樂大咖、新星齊聚Westar

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

詐騙又有新招！假冒監理所　「通知證件遭冒用領牌過戶」

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭：這種人一路順遂

快訊／受中颱瑪娃影響！　台東縣「蘭嶼鄉」下午停班停課

對網友暈船！一交換照片「真實身分」讓他慌了：該坦白嗎

四處炫媳婦被親家母嗆！新郎媽「高EQ舉動」全笑噴了：太歡樂

百貨公司1樓為何沒廁所？內行人揭背後真相：3套路讓你掏錢消費

「北農改選」農委會恐丟經營權　陳吉仲：選完就知道了

Forerunner 20週年！雷理莎領跑Garmin Run曝科學化練跑技巧

瑪娃龜速「散步都比它快」　氣象局曝發陸警可能！雙重打擊強度減弱

6／4政大金旋獎盛大舉行　音樂大咖、新星齊聚Westar

熱火士官長帶兵也帶心！　巴特勒這兩大特質獲主帥盛讚

以「沖繩獨立」比喻台海　解放軍上將反問日本接受嗎？

瓦格納傭兵恐叛變！　俄退役軍官：普丁可能會被推翻

丁學文／川普來勢洶洶　瘋狂梟雄可能再浮出檯面？

獨／開7天出事了！飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

玉山盃／新竹市敗在自己控球　台中市灌大局敗部賽收勝

日長野2警「沒穿防彈衣、未配槍」中彈殉職！　縣警：沒時間穿

女網友送暖！男衝超商幫買點數　警刷存摺阻詐...他怨：外國人也騙

捕獲20kg超巨鯰魚！他見「腹部異常隆起」秒放生　網讚爆：超有愛

元元合照直播主親妹「2人穿超辣」！　神基因網驚：臉蛋身材都很像

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

生活熱門新聞

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

神秘力量阻擋？台灣已長達1373天「沒有颱風登陸」

國小作業5詭異符號求解答！爸媽被考倒

黃仁勳台大致詞「RUN」兩派解讀吵翻

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

館長「2024總統大選線上投票」！　結果曝光

即／受中颱瑪娃影響！　蘭嶼下午停班停課

瑪娃暴風圈籠罩海域　今起雨漸增

孕婦遭家暴！醫師神救援「竟被舉報」　結局超暖心

一圖看「強風範圍」！彭啟明點名：北部風颱雨很明顯

更多熱門

相關新聞

原住民族聯合豐年節　特色美食攤位招募中

原住民族聯合豐年節　特色美食攤位招募中

花蓮「原住民族聯合豐年節」廣邀設籍花蓮縣，年滿二十歲以上具原住民身分之手工藝、美食、農特產及伴手禮業者共同前來參與設攤，以呈現國際花蓮原住民文化多元樣貌，同時展現在地部落產業多元特色，活絡原鄉經濟，並期待邀請更多民眾親身造訪體驗現場熱鬧氛圍。

客家小炒全國爭霸　東區初賽冠軍出爐

客家小炒全國爭霸　東區初賽冠軍出爐

嘉藥授袍276位藥學生

嘉藥授袍276位藥學生

客家小炒全台爭霸　東區初賽5 ／20花蓮登場

客家小炒全台爭霸　東區初賽5 ／20花蓮登場

感恩母親節注意安全就是愛媽媽最好表現

感恩母親節注意安全就是愛媽媽最好表現

關鍵字：

客家特色國際舞台嘉藥賴建君

讀者迴響

熱門新聞

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面