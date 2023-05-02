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前瞻ESG 在地USR　嘉藥USR計畫全數通過名列前茅

▲嘉南藥理大學申請教育部第三期大學社會責任實踐(USR)計畫，不僅5件申請案全數通過，更獲得近2千萬補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學申請教育部第三期大學社會責任實踐(USR)計畫，不僅5件申請案全數通過，更獲得近2千萬補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學申請教育部第三期（2023-2024年)大學社會責任實踐(USR)計畫，不僅5件申請案全數通過，更獲得近2千萬補助。

▲嘉南藥理大學申請教育部第三期大學社會責任實踐(USR)計畫，不僅5件申請案全數通過，更獲得近2千萬補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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一步一腳印的堅持與付出不只獲得在地社區及民眾的信賴，也繼「2021大學社會責任實踐計畫博覽會成果精選影片」與「2022大學社會責任實踐計畫博覽會」(USR EXPO)人氣攝影獎優獎」後，再次獲得教育部實質肯定，未來更將瞄準2050淨零減碳的全球趨勢，結合ESG與USR，引領更多在地團體接軌世界，讓USR也可以很前瞻，很符合國際環保趨勢。

▲嘉南藥理大學申請教育部第三期大學社會責任實踐(USR)計畫，不僅5件申請案全數通過，更獲得近2千萬補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥這次通過五案，包含1件深耕型及4件萌芽型計畫，已達到通過件數的最高上限，在全國各大專院校中名列前茅，顯示委員對於該校持續多年深耕服務地方貢獻給與肯定，後續隨著「ESG永續發展產學研合作平台」的成立，將連結USR輔導量能，環扣聯合國永續發展目標SDGs和ESG指標，以整合相關知識與技術資源，持續深化社區營造鏈結及環境永續推動模式，強化區域產學鏈結，針對在地需求提出解決或輔導方案，邁向永續經營。

▲嘉南藥理大學申請教育部第三期大學社會責任實踐(USR)計畫，不僅5件申請案全數通過，更獲得近2千萬補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該校自2017年度起便投入USR計畫，至今執行已邁入第7個年頭，從初期以「在地關懷」為議題的USR種子型計畫，拓展至「建康促進與食品安全推動」議題，擘劃「嘉藥攜手阿蓮:賦能偏鄉社區x築夢幸福家園」深耕型計畫；以「環境永續」為目標，推動「永續安南環境生態與綠色產業」萌芽型計畫；以「產業鏈結與經濟永續」為目標，推動「二仁溪流域-後現代城鎮漣漪翻轉策略:逆勢啟動南方聚落軸線復興力量」萌芽型計畫；以「在地關懷」議題，推動「青銀共生~活酪大內樂居地」、「西港風_敘事雲」2個萌芽型計畫，逐步帶動社會個人與企業參與社會責任實踐之風氣，發揮本校社會影響力。

▲嘉南藥理大學申請教育部第三期大學社會責任實踐(USR)計畫，不僅5件申請案全數通過，更獲得近2千萬補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥代理校長張翊峰指出，嘉藥長期關注環境永續發展，除了成立ESG永續發展產學研合作平台外，投入地方創生與深化在地鏈結也是嘉藥持續努力的目標，今年度更是要將執行成果推向國際，將於日本八王子社區進行合作，導入樂活服務科技化、支援技術特色化、研究成果商品化及環境永續產業化的具體策略，以契合「培育樂活人才、促進銀髮健康、活化地方發展、實踐地方創生」之 USR 總體目標，善盡大學實踐社會責任的工作與實踐。

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