人妻公園哺乳被性侵　「5分鐘音檔曝光」崩潰哀求：孩子就在旁邊

▲女子公園哺乳被男子性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名女子帶著嬰兒到當地公園，由於寶寶餓了，便掀起衣服餵奶，沒想到因此引來24歲男子佛洛伊德(Ryean L. Floyd)攻擊，即使寶寶就在身旁，女子拼命懇求佛洛伊德停下來，仍被性侵得逞。警方目前已將佛洛伊德逮捕到案。

事件25日發生在納希維爾公園(Nashville park)，警方調查發現，受害女子與佛洛伊德雖然相識，但已經好幾年沒有見過面，事發當天她帶著1歲嬰兒在公園與對方會面，3人一起待了一段時間後，眼見天色不早她決定離開，然而在離開前她計畫先把孩子餵飽，沒想到就在哺乳時被佛洛伊德攻擊。

▲24歲男子被捕。（圖／翻攝自Metro Nashville Police Dept.）

警方在法庭上公開長達5分鐘的錄音證據，音檔中紀錄了婦女遭到佛洛伊德性侵的完整過程，其中可聽到嬰兒哭聲，與受害女子不斷乞求佛洛伊德停止的聲音。

駭人案件傳出後，當地性民眾表示，她每周都會帶孩子去那裡散步，沒想到公園死角竟然發生性侵案，還有民眾表示，每次前去該公園時都會盡量結伴一起去，甚至會把位置分享給家人以防萬一。

佛洛伊德被控犯下加重性侵罪與加重綁架罪，保釋金定為美元65,000（約台幣200萬元），目前暫時被拘留在納希維爾監獄中，下次開庭時間為6月12日。