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社會 社會焦點 保障人權

捏正妹店員酥胸辯「長輩愛護晚輩」　法官吐槽：就是調戲

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1位健康食品門市的正妹店員，去年邀1名路過的張姓男子到店內試喝，不料引狼入室，遭張男捧臉親吻額頭還強摟，正妹隻身力持鎮靜閃躲、委婉請對方離開，張男卻得寸進尺抓捏正妹酥胸，正妹憤而報警提告，張男到案堅稱是以「長輩愛護晚輩」的心情鼓勵對方，法官指身為長輩應知不能隨便冒犯陌生女性身體，依性騷擾罪判張男拘役55天，可上訴。

本案發生於去年（2022年）3月18日下午2點多，正妹店員在店門前攀談路人推銷商品，張男經過，受邀到店內入座試喝，正妹賣力介紹，張男卻頻說正妹長得很像他女兒，突然用雙手捧起正妹臉蛋端詳，接著起身走到正妹身旁，直接朝對方額頭親下去，並請正妹站起來跟他抱抱。

正妹感覺被冒犯，仍保持微笑婉拒對方要求，表示「不用，沒關係，謝謝」，張男不死心，摟著正妹肩背企圖從椅子上拉起來，雙方僵持時並再度親吻正妹額頭，當時無旁人在場，正妹力持鎮靜閃躲，請張男「不要這樣」，張男連忙裝紳士，拉著正妹的手跟自己握手。

正妹輕輕掙脫張男的狼爪，順勢表明結束產品介紹，她還有事要離開店內、請張男先離開，張男賴著不走，繼續跟正妹討抱，說正妹個性樂觀開朗、讓他很感謝，正妹按捺不住噁心與反感，轉身想逃離，張男竟得寸進尺，從後緊緊摟住正妹抓胸並亂親一通，得逞後快閃開溜。

正妹又氣又羞，向回到店內的同事訴苦，拷貝店內監視畫面報警逮人。張男到案否認意圖輕薄，自稱覺得正妹年紀輕輕這麼努力打拚，因此以「長輩愛護晚輩」的心情跟對方親親抱抱，表達鼓勵與親切，後來看正妹轉身拿東西，「我就想愛護她一下，就抱了她一下，就不慎碰到她的胸部」。

張男振振有詞強調「我抱了她約3秒，是我主動將手放開的」，正妹表示拒絕後，「我就沒有做了」。正妹駁斥張男的辯詞，並說張男當時還強拉她的手企圖去碰張男身體一些部位。

法官指監視畫面顯示張男對正妹的舉動，就是含有性暗示的調戲，何況雙方素不相識，張男若以長輩自居，更應尊重女性自主權利，不能隨意冒犯陌生女性身體，張男舉動已超出正常禮儀互動界線，且故意抓捏被害人胸部，造成被害人心理創傷仍一再狡辯，又屢次無故不出庭，態度不佳，依性騷擾罪判拘役55天、得易科罰金5萬5000元，可上訴。

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