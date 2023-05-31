打折時段口訣曝！這1間「19:00有七折」一票驚：真不曉得

▲星巴克也有珍食計畫，讓一票人驚呆。（圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

多間超商、超市會給即期鮮食品折扣，吸引省錢一族撿便宜，甚至曾有人製作「食」刻表哏圖。就有網友在省錢板貼出情報，再次分享可以省錢的時段，還曝光口訣，分別在4點、5點、7點、8點、9點可以去5間店。其中一家意外引起熱議，因為不少人不曉得有優惠，「星巴克特價啥？」「星巴克還真不知道。」

該位網友在PTT的Lifeismoney分享情報，「各時段省錢店」，貼出一段口訣「4點全聯（6或8折）、5點全家（7折）、7點星巴克（7折）、8點小七（65折）、9點義美（5折）」（皆為下午及晚上）。就有人詫異詢問，「星巴克特價啥」、「星巴克還真不知道。」至於星巴克什麼品項會打折？有內行秒解惑，「星巴克部分甜點打7折吧」、「星巴克蛋糕麵包會打折」、「星巴克麵包甜點啊！我都買軟法。」

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有人則針對全聯補充，早上也有打折，品項是糕點水果，下午4點貼的是肉品、生鮮，不過仍依各間分店為主，似乎沒有硬性規定，「全聯各店都不一定，我家的前一天晚上就貼，直接貼6折」、「我家附近的全聯也是早上一開店就特價，其實看他們人力配置」、「全聯到期日當天會先8折，下午3-4點間會開始貼6折。」

還有網友指出，「家樂福超市早上會有，之前上夜班的時候，下班約8點半，經過都會有」、「萊爾富和星巴克不是每個門市都有」、「義美7點就七折，8點五折（大都是麵包）」、「義美以前是7點，上個月問變8點才打折。」

另外，有人則幫忙「完善」各時段省錢口訣，因為還要加進「3點美廉社、4點半OK（6折）、6點萊爾富（7折）」，所以整理下來就是「3點美廉社、4點全聯、4點半OK、5點全家、6點萊爾富、7點星巴克、8點7-11、9點義美。」