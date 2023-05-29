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單親低收又隔代教養　水里國小特教生勇奪總統教育獎

▲水里國小特教生黃偉峻獲總統教育獎，南投縣長許淑華接見嘉勉。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲水里國小特教生黃偉峻獲總統教育獎，南投縣長許淑華接見嘉勉。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

水里國小學童黃偉峻有智能障礙，又出身單親、低收入的隔代教養家庭，仍能維持品學兼優，獲得2023年總統教育獎；南投縣長許淑華29日在縣長室接見黃偉峻，除頒發禮券5000元禮券，也贈送適合他學業上使用的後背包，鼓勵他未來持續不斷的努力向前。

南投縣教育處介紹，黃偉峻目前為水里國小6年級特教生，單親的爸爸時常到外地工作，平日由奶奶照顧的他，但他仍對學習充滿熱情和積極心態，在校長老師及同學的鼓勵之下，不論在課業或者體育上成績都非常優異，還在班級中擔任班長，以身作則帶領同學協助推動班級事務。

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▲水里國小特教生黃偉峻獲總統教育獎，南投縣長許淑華接見嘉勉。（圖／南投縣政府提供）

黃偉峻在體育上成績更是亮眼：包括第70屆南投縣適性體育運動會特奧滾球第一名，還在109年、111年的全國身心障礙國民運動會中，獲得特奧輪鞋競速4*100公尺接力組第一名。

▲水里國小特教生黃偉峻獲總統教育獎，南投縣長許淑華接見嘉勉。（圖／南投縣政府提供）

黃偉峻說，感謝學校的校長及老師，對其課業及體育上的指導，希望之後的國中階段也能繼續學習直排輪，未來也想繼續參加全國比賽，為校爭光；許淑華表示， 113年全國身心障礙國民運動會將在南投舉辦，想邀請黃偉峻擔任全國身障運動會的代言人，讓他在全國參賽者面前，表演一段最擅長的直排輪。

許淑華也說，黃偉峻非常優秀，除了祝福他未來學習的路上能更上一層樓，也希望藉由他的故事鼓勵更多學生，雖然生活中可能遭遇許多不如意的困境，但要勇敢克服障礙，用正向的態度迎接未來的人生。

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