陸又開始核酸檢測？憂重回排隊生活　官方：免費自願

▲青島嶗山區推出核酸檢測服務。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸各地開始出現感染新冠病例，少數地區動員核酸檢測。據在青島嶗山區衛生健康局公眾號訊息，出現新冠病毒「願檢盡檢」核酸取樣點工作時間一覽表，引起許多網友疑惑和擔心，深怕之前三年排隊檢驗的惡夢又開始。

該內容指出，2023年5月29日起，山東省青島市嶗山區新冠病毒「願檢盡檢」核酸採樣點，工作時間為每天7點到16點，週六日不休。預設提供單檢服務，預設經口咽取樣。

檢測要求居民取樣前2小時內不要進食，30分鐘內不喝水，不能抽菸、喝酒、吃口香糖；取樣過程正確佩戴口罩，排隊保持1米以上間距，和第一名取樣人保持3米以上間距，臨檢時減少吞嚥、清噪子動作，避免在採集點周圍吐痰嘔吐；取樣後請儘快離開，避免人員交叉。

所有採樣結果上傳「青島一碼通」，之後在上傳到「省健康碼平台」。48小時內接種過新冠疫苗的居民不能進行核酸取樣，請在接種新冠疫苗48小時後就近選擇取樣點進行檢測。

不少網友看到通知感到憂心，擔心大排長龍的惡夢再次發生，甚至以為是「強制」性安排，也有民眾認為篩檢是好事，可以保護家中老人小孩二次感染。

對於民眾的憂慮，嶗山區工作人員特地解釋，「確有此事，核酸檢測是單人單管，目前是免費且自願來做。」