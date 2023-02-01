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中國祭報復措施！　今起對南韓入境旅客實施落地核酸檢測

▲北京機場。（圖／路透）

▲中國宣布今起對南韓入境旅客，一律實施落地核酸檢測。（示意圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

中國政府今（1日）起對南韓搭機入境旅客實施COVID-19落地核酸檢測，若驗出陽性立即送隔離。韓媒指稱，這是報復南韓延長停發中國旅客短期簽證所採取的措施。

綜合韓媒報導，中國民航局上月31日向中韓航線的兩國航空公司發出通知，今起從南韓搭乘直航航班入境中國的旅客，落地後一律須接受COVID-19核酸檢測，篩檢結果若呈陽性，必須接受居家、居所隔離或住院隔離。南韓駐中大使館也在官網公告，已接獲中國政府通知。

南韓外交部一名官員表示，南韓政府堅持除防疫以外的其他因素，不得影響從南韓入境中國的旅客。南韓政府基於保護公民的理由，以科學為依據採取防疫措施，現在韓方正與中方進行必要的溝通。

由於中國去年底放棄清零政策，新冠疫情大爆發，南韓政府宣布從1月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，並要求登機前須提供陰性篩檢證明，入境也須接受核酸檢測。之後中國政府就在1月10日起停發南韓公民赴中短期簽證，隔日進一步暫停南韓入境中國旅客「72／144小時過境免簽政策」。

南韓1月27日宣布延長暫停簽發中國公民赴韓短期簽證措施至2月28日，中方就於1月31日宣布對南韓入境中國旅客實施落地採檢，以此作為報復南韓的措施。

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