　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國核酸產業鏈瓦解 　數百萬人沒頭路難捱歹年冬

▲江蘇連雲港核酸檢測亭。（圖／CFP）

▲江蘇連雲港核酸檢測亭。（圖／CFP）

文／中央社

中國放寬防疫管制不再執行全員核酸檢測後，先前獲聘投入其中的數百萬防疫大軍隨即面臨生計無著，有人另謀出路改賣快篩，卻又遭遇市場飽和獲利難，沒頭路的歹年冬總是特別難捱。

綜合香港南華早報（SCMP）與中國媒體每日經濟新聞報導，例行核酸檢測之前成為中國民眾天天都得經歷的日常，估計核酸產業鏈的從業者曾高達數百萬人之譜。

像是人在北京的趙姓藥劑師，自去年5月起負責採集咽喉樣本，至12月7日當局頒布優化防疫措施新10條後，再也不需執行全員核酸檢測，包括他在內原本聽從防疫指令身穿白色防護疫的「大白」們成了閒置人力。

▲上海移動核酸檢測車。（圖／CFP）

雇用他的機構大範圍撤除核酸檢測亭，從原本的百餘個僅保留7個，付給趙姓藥師的收入也腰斬，如今每天只有人民幣（下同）200元（約新台幣887元）。

趙姓藥劑師的老家在陝西西安市，他說：「核酸檢測亭越來越少，我又找不到合適的工作，打算回老家了。」

楊岩（化名）2022年4月前在生物公司做科研，月薪1萬元左右，隨後支援核酸檢測每天工作12至14小時，嚴格封控期間跟著公司的移動方艙在各地追著疫情跑，最高月入10萬元，如今月薪立刻降至只剩3萬元。

他說：「核酸檢測是一個重複機械化的勞動，就算是熟練掌握了所有技能，也會很快到達職業瓶頸期，看不見什麼提升的可能。有人問我核酸檢測行業未來還會這麼賺錢嗎？我認為應該不會了。」

▲核酸檢測,成都,新疆。（圖／CFP）

當局防疫政策髮夾彎，核酸檢測的需求量估計驟減80%，如今大概只有需要出示陰性證明才能復工的，如司機等染疫高風險行業勞工，才會現身核酸檢測亭前。

也有腦筋動得快的發現，取代核酸檢測的快篩試劑需求大增，於是原先專門舖貨核酸試劑的公司行號，隨即改承攬快篩組件的生意，甚至販售被大肆吹捧的連花清瘟膠囊。

但是這門路也不好做，業者說，當局放開管制後疫情瞬間大爆發感染者眾，如今已過染疫高峰，光是北京的快篩需求已近飽和，價格驟跌。

而大規模核酸檢測不再，如何消化堆積如山用於檢測的醫療設施，更是棘手難題。估計2022年5月光是北京、上海、廣州、深圳4個一線城市的核酸採樣亭數量，最多曾高達約莫3萬個。

▲上海,核酸檢測,樣本,運20。（圖／CFP）

二手物品交易平台「閒魚」張貼的閒置核酸採樣亭拍賣資訊，有些是鋼結構，也有內含正壓系統的，售價從人民幣數百元到上萬元不等，還有人開價1萬8000元。

有些業者打算以成本價每個9800元脫手，也有核酸檢測公司當初以2萬8000元左右承購，如今開價1萬多求售，但是都乏人問津。

化名小魚的北京護士說，她手邊還有超過1000組的檢測試管與拭子不知該如何處理，只能以原先進貨的價格砍半兜售。

中國安信證券曾預估，若全面核酸檢測常態化，每月檢測量可達49億至68億6000萬人份，對應的市場獲利空間可達122億5000萬至171億5000萬元。但政策戛然而止，一切歸零如鏡花水月成泡影。

ET快訊
快訊／桃園23人冷死！　年紀最小才3歲
林書豪首發聲！　親曝「下周飛台灣」
小王聯手偷腥人妻絕地反攻！　綠帽夫挨告有夠慘
金正恩怕爆！　曝中國打算「武統南北韓」
陳建仁接閣揆研究員49萬月薪沒了？　中研院回應
分析／2024國民黨立委首都內戰！　戰將盤點
快訊／內湖「保時捷馬肯」撞翻！　四腳朝天躺路中
妙齡女14套內衣褲送洗「整袋不見」　監視器見超噁畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港出現「送貓詐騙」　女被騙走2千多萬元才醒悟

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光　動物研究員超興奮

中國核酸產業鏈瓦解 　數百萬人沒頭路難捱歹年冬

「大陸這一省」民眾最愛去！　春節接待遊客超5000萬人

陸新冠感染率下降　專家：病毒有點「傳不動」了

比和珅還厲害！　中國史上巨貪宰相「斂財」手段無人能比

港學者：未來恐要每年打疫苗　新冠病毒不會離開

麵店一碗湯259元…她點完看傻「全是大白菜」PO片吐槽：太坑了

陸海產店「4道菜6700元」　「國旅一回溫就坑人」被強制停業！

無力承擔飼養成本！芬蘭動物園考慮將「2隻大貓熊歸還中國」

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

陳喬恩遭老公吐槽：下雨女神XD　曝熱戀期視訊13hrs「睡了也不掛」

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

劉在錫揪《財閥》會長重現「車禍戲」　李星民告白老婆...嘴軟了(?)

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

原住民弟婚禮突上台跳舞 自信表情＋動作全場嗨翻

香港出現「送貓詐騙」　女被騙走2千多萬元才醒悟

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光　動物研究員超興奮

中國核酸產業鏈瓦解 　數百萬人沒頭路難捱歹年冬

「大陸這一省」民眾最愛去！　春節接待遊客超5000萬人

陸新冠感染率下降　專家：病毒有點「傳不動」了

比和珅還厲害！　中國史上巨貪宰相「斂財」手段無人能比

港學者：未來恐要每年打疫苗　新冠病毒不會離開

麵店一碗湯259元…她點完看傻「全是大白菜」PO片吐槽：太坑了

陸海產店「4道菜6700元」　「國旅一回溫就坑人」被強制停業！

無力承擔飼養成本！芬蘭動物園考慮將「2隻大貓熊歸還中國」

房客「車子太高」反悔退租！他嘆：之前就有請他來看　反轉結局曝光

孫女已病逝！阿公阿嬤竟然每年和「她」通電話　遭網罵爆刪影片

旅日18歲捕手加入樂天春訓　高揚傑預約中職選秀

6旬婦走路上國道　一路向北！巡邏警車護送返家

台中垃圾車險車禍！運將理論被「持長槍回嗆」　外包公司回應了

喜酒見這道菜「他怒喊詐騙」浪費紅包錢！老饕急搖頭：這是功夫菜

全台急凍家裡藏隱形殺手！高市消籲改掉「3個壞習慣」避免火災

火辣DJ嗨射彩炮「竟在臉上爆炸」　崩潰衝後台！爆血破相照曝光

台中公墓大火狂燒！整團「遮眼黑煙」往國3飄　勇消灌救防復燃

「含放射性物質」膠囊遺失！澳洲緊急搜索中　一碰恐輻射灼傷

廟裡電風扇無插電自轉20分鐘　目擊者驚：扇頭還左右擺動！

大陸熱門新聞

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

國航班機空中急速下墜！乘客絕望留遺言影片曝

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

中國出招救人口「年輕人卻不想生」　2關鍵曝光

陸海產店4道菜6700元　坑殺客人被強制停業

山區連遇「大膿包怪牛」　他餵食驚見靈性反應

6歲仍穿尿褲！男童出生後從未外出

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

麵店一碗湯259元…她點完看傻全是大白菜PO片吐槽

大媽一秒變身瑤族大祭司！氣場全開200萬人狂讚

電動車返鄉排不到充電　8小時路程變15小時

比和珅還厲害！　中國史上「巨貪」宰相

陸新冠感染率下降　專家：病毒有點傳不動

更多熱門

相關新聞

江西全員核酸被罵爆　官方急刪文

江西全員核酸被罵爆　官方急刪文

大陸全面鬆綁防疫之際，江西東鄉24日卻發布一則「免費核酸（PCR）檢測」的通知，引發外界熱議。對此，當地政府24日晚間致歉稱，已平穩度過本輪疫情高峰，之後將嚴格按照「國家有關要求」做好防疫工作。

中疫情燒不完　台灣做滾動式調整

中疫情燒不完　台灣做滾動式調整

IHME：陸2023年逾100萬人染疫亡

IHME：陸2023年逾100萬人染疫亡

「行程卡」下線！陸網：再見啦這三年

「行程卡」下線！陸網：再見啦這三年

陸醫院爆滿照曝光！病人坐診所外吊點滴

陸醫院爆滿照曝光！病人坐診所外吊點滴

關鍵字：

核酸檢測

讀者迴響

熱門新聞

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

金鐘視帝初六驚傳離世！

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

「敢叫刺死妳」　日女通報確診遭消防員性侵

新竹又下雪！　民眾驚喜錄影：不敢出門

G奶女星驚爆偷吃製作人！

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

台中女陳屍家中！5狗餓到啃屍果腹　臉爛躺血泊

國航班機空中急速下墜！乘客絕望留遺言影片曝

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

即／機械車位夾人！汐止男無生跡送醫

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

更多

最夯影音

更多
23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面