陸重啟核酸檢測？青島嶗山區重現「願檢盡檢」　北京核酸亭悄上線

▲青島嶗山重現願檢盡檢。（圖／翻攝自第一財經）

記者鄭思楠／綜合報導

一份關於青島核酸採樣點公布的消息截屏5月29日晚在陸網上迅速傳播。截圖中的消息顯示，2023年5月29日起，嶗山區有了新冠病毒「願檢盡檢」核酸採樣點，工作時間為每天7點到16點，周六日不休。另外，北京核酸亭近日也悄悄上線多日，引發外界關注。

據《第一財經》報導，截圖顯示，該消息由山東省互聯網傳媒集團股份有限公司的官方公眾號「大眾網青島」發出，5月30日下午4點多查閱該公眾號時，這條微信已經不再顯示。但在微博上，青島新聞網旗下的「在青島」官方微博號仍然保留了這一信息。

30日下午4點多，諮詢電話接線人員表示，確有此事，只是今天的工作時間已經結束了，要明天再去。在諮詢具體檢測事項是否如截圖文件中顯示的「默認提供單檢服務」時，對方回覆稱，核酸檢測是單人單管，免費做。





▲北京核酸亭悄悄上線多日。（圖／翻攝自橙柿互動）

「青島譜尼醫學」公眾號顯示，該公眾號為「青島譜尼醫學檢驗實驗室有限公司」所有。企查查信息顯示，該公司成立時間為2020年6月28日。

如果核酸採樣點對公眾免費的話，費用如何結算？截至發稿時，中國政府採購網上，並未搜尋到青島地區2023年與核酸檢測有關的政府採購公告。

此外，據《橙柿互動》報導，近日，北京核酸亭悄悄上線多日也引發關注。對此，工作人員說，這個核酸檢測其實一直都沒停過，所以不是「重新上線」，「我們在西城區一直都在做核酸，但北京其他區不太確認。」報導稱，除了小部分核酸檢測亭仍在運轉外，部分核酸檢測亭被撤銷或改成其他功能的便民服務點。