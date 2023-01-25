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大陸 大陸焦點 特派現場

江西東鄉突公告全員核酸！網憂「歷史的倒退？」　官方急刪文

▲▼大陸疫情,新冠疫情,上海疫情。（圖／視覺中國）

▲大陸去年實施大規模核酸檢測防控疫情。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸全面鬆綁防疫之際，江西東鄉24日卻發布一則「免費核酸（PCR）檢測」的通知，引發外界熱議。對此，當地政府24日晚間致歉稱，已平穩度過本輪疫情高峰，之後將嚴格按照「國家有關要求」做好防疫工作。

據《環球時報》報導，江西省撫州市東鄉區發布《關於組織開展免費核酸檢測的通告》稱，該區將於1月25日、26日展開免費核酸檢測，採樣對象為全區居民，請廣大市民合理安排好時間，積極參與。

消息一出引發網友熱議，擔憂是否防疫要走回頭路，「別嚇我 不會又回來了吧」、「媽呀 我看到這個推送的時候還特意看看日期 核酸感覺都變成上個世紀的事情」、「看來國庫還能榨點出來」、「歷史的倒退？」。

隨著爭議擴散，東鄉區24日下午刪除了上述通告。晚間發布《關於「東鄉區組織核酸檢測」的情況說明》稱，發布該通告的主要目的是為有核酸檢測需求的群眾和重點人群展開自願免費核酸檢測，同時監測春節期間當地群眾及返鄉人員新冠病毒感染情況，為進一步做好疫情防控工作提供數據支撐。

說明接著指出，由於工作考慮不周，給當地居民和社會各界造成困擾，深表歉意，「目前我區已平穩度過本輪疫情感染高峰，下一步將嚴格按照國家有關要求做好疫情防控工作。」

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