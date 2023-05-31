郭台銘拉柯文哲牽手看海　吳欣岱提疑點：他們希望被誰看到？

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨2024總統參選人柯文哲30日出席金門浯島城隍遶境活動，與角逐國民黨提名參選總統失利的鴻海集團創辦人郭台銘同台，晚間兩人合體看海、牽手同框，引發外界熱議。對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱31日也在臉書表示，這些刻意的舉動，說不是要做給媒體看的誰會信？但大家應該要問的問題是「他們希望新聞被誰看到？」

吳欣岱表示，兩人刻意的牽手、在海邊指星星，說不是要做給媒體看的誰會信？連自己拍婚紗照都沒那麼誇張，但大家應該要問的問題是「他們希望新聞被誰看到？」

吳欣岱指出，郭台銘滿臉堆笑地說出「我跟柯市長山盟海誓」，感覺已經學到了前高雄市長韓國瑜的精髓，今天記者就拿這個新聞去施壓新北市長侯友宜了。此外，她提到，郭台銘粉專文章不隨便tag別人的，結果在這幾天金門篇一次tag了柯文哲、民進黨總統參選人賴清德兩人，她也諷刺，但目前兩個人都沒去留言，算是貼了個冷屁股。

「想要權力總是不自己開口，要周圍的人拱，是中華民國男性政治人物的通病」，吳欣岱批評，以前是淡水阿嬤，後來是台南韓粉，現在也是作秀讓記者做球，看了真的讓人各種不舒服。她舉例，相較於賴清德早早宣布競選，把時間用在闡述理念和政策規劃，甚至在台大學生提問「最想和誰共進晚餐」時，直球對決地說「要跟習近平共進晚餐，請他放鬆一點、和平對大家都有好處」，高下立判。

吳欣岱最後強調，這幾年公民意識崛起，國際地位大不相同，我們每個人都更勇敢，也更願意「聊政治」、表達自己的立場，「台灣真的值得更有肩膀的總統候選人啦！」