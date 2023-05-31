砂石車突殺手級迴轉！阿伯「敏捷點滿」急棄車逃命　14秒驚魂片曝光

記者朱祖儀／綜合報導

遇到大車真的要跑快一點！近日網路上流傳一段影片，有一名阿伯騎著機車要往前走，期間突然遇到一輛砂石車駛來，原以為駕駛要直行，於是阿伯隔了一段距離停在原處等待。沒想到砂石車下秒突然「殺手級迴轉」，嚇得阿伯連連往後退，接著見情況不對勁，直接「棄車逃跑」，驚險畫面讓不少網友看傻。

▲阿伯騎出去時碰到砂石車。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）



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有網友在臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享一段14秒影片，地點在桃園市大溪區永昌路一處加油站附近，看到阿伯當時正騎著機車要上路，結果左前方突然有一輛砂石車駛來，疑似是要往前開，阿伯見狀就停在原地，想等對方先離開。

▲阿伯見情勢不對，急忙棄車逃命。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

不料砂石車其實是要挪出空間右轉，且疑似因為視線死角沒有看到機車阿伯，就直接來一個「超級大迴轉」。阿伯發現砂石車距離自己越來越近，先是在機車上面連連往後退，接著嚇得直接丟下機車逃跑，這時砂石車駕駛似乎發現車輪壓到物品才急忙停下，看到這驚悚畫面，讓原PO不禁嚇喊「嚇得我屁滾尿流失了魂」。

影片曝光後掀起討論，不少網友紛紛留言「看得出來這個玩家，敏捷、幸運點滿」、「會做惡夢，被大車追著跑」、「阿伯這一生跑最快的一刻」、「進入學長的死亡迴旋」、「這衝刺的速度可以破世界紀錄了」、「逃命真的比較重要」、「遇到了殺手級的，還好快跑」、「阿伯敏捷迴避點滿，求生本能高，是個難得一見的練武奇才啊」、「再慢一秒就在地上磨擦了」、「用盡吃奶的力氣開始跑起來」。