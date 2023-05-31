張善政力拚「政見兌現」！　桃園教育醫療公安滿意度大攀升

▲張善政上任短短半年就落時多項政見。（圖／市府提供，下同）

記者莊智勝／桃園報導

遠見雜誌30日公布全台縣市首長滿意度民調，桃園市在八大施政面向中，獲得一項第一，三項第二。其中教育滿意度六都第一；消防與公安方面，從六都第三名進步到第二名；醫療衛生方面，六都第四名攀升到第三名，都有顯著的進步。而在治安方面，滿意度維持六都第二，不滿意度則為六都最低；經濟與就業方面，滿意度維持六都第二，不滿意度也是六都最低。

桃園市國民黨團總召、市議員梁為超指出，在市長張善政與市府團隊的共同努力下，上任短短半年就落實多項政見，團體戰的風格也讓民眾有感，反映在諸多領域的滿意度上。去年九合一選舉結束，甫接棒或是政黨輪替的市府團隊，半年內要拚出成績單並不容易，市民也都會用放大鏡檢視新團隊的成績，然而，若政見的兌現能夠讓民眾看到，勢必也會反映在調查結果上。

▲張善政兌現國中小營養午餐免費政見。

市議員周玉琴也提到，張市長上任後，立即兌現國中小營養午餐免費、代理教師全聘期等系列政見，關心孩子與老師，不僅獲得好評，還帶動各縣市跟進，因此讓教育施政滿意度拿下六都第一，對教育政策的投入，遠比過去只做表面功夫的情況務實許多，也是真正對市民有幫助的做法。尤其是去年選舉期間，桃園多項公共建設爆出安全疑慮，讓張善政提出工程總體檢的承諾，並在就職三個月時公布首波調查結果，這也讓桃園的消防與公安滿意度，由六都第三進步到第二。

至於桃市府在醫療衛生方面，滿意度從六都第四名進步至第三名。市議員徐玉樹則予以大力肯定，他指出，桃園市政府率全國之先，辦理擴大肺癌篩檢計畫，讓市民享受更好的健康照顧品質，未來蒐集到的體檢數據，不僅有助於醫療政策，也能作為市府未來在勞工、環境，甚至是社福政策的重要參考。

市府新聞處長羅楚東強調，張市長上任後，每一項政策都著眼於未來長遠的發展，團隊也會以系統性思考、跨區域視角、跨領域合作的方式，才能有效解決問題。媒體的民意調查有高有低，市府對於不足的地方會持續提升，民眾肯定的領域也會努力精進，與市民攜手讓桃園持續進步。

▼桃園教育施政滿意度拿下六都第一、醫療衛生方面也從第四名進步到第三名。