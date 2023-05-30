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砂石車司機「斜槓」上網學改槍！遭逮辯：為了防身　製槍工具曝光

記者戴上容／新北報導　

一名52歲蔡姓砂石車司機自己上網看影片學習造槍，平常就把槍放在車上，新北市蘆洲警分局經長時蒐證，23日循線前往蔡嫌桃園龍潭的租屋處搜索，起獲克拉克制式改造手槍、毒品及各式改槍工具，蔡嫌遭逮後稱擁槍是為了防身，警方將追查金流查詢蔡男是否有販賣槍枝，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送法辦。

▲▼蘆洲非法槍枝 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲砂石車司機自學改槍技術遭逮 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼蘆洲非法槍枝 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，蔡姓男子為砂石車司機，他熱愛槍枝，於是上網自學改槍技術，購買零件後再自行改槍，且平時都將槍枝放在車上，蘆洲分局偵查隊與延平派出所，日前接獲線報後，隨即展開長時間跟監蒐證行動。

上週二（23日）凌晨2時許，蘆洲警持宜蘭地院核發的搜索票，兵分兩路前往蔡嫌位於桃園市龍潭區的租屋處與宜蘭老家進行查緝，警方在龍潭租屋處查獲克拉克制式改造手槍1支、半成品改造手槍1支、子彈3顆、空包彈37顆，另查獲改槍工具與2包安非他命，當場將他逮捕帶回偵訊。

▲▼蘆洲非法槍枝 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼蘆洲非法槍枝 。（圖／記者戴上容翻攝）

蔡嫌遭逮後宣稱，改槍是因為自己從事是砂石車駕駛，為了要防身，所以將改造的槍枝放在車上，警方對此說法存疑後續將擴大追查金流，追查蔡男是否有曾販售給他人，訊後也將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送法辦。

新北市警方表示，去年共計查獲非法槍械102枝是六都第二，而今年迄今已查獲非法槍械40枝，為六都查獲成效最多單位，新北警方全力投入查緝非法槍械，防止不法分子藉槍枝犯案，影響社會治安環境，也會深入追查槍枝來源，掃蕩改造槍械工廠，絕不讓犯罪集團藉機持槍滋事。

▲▼蘆洲非法槍枝 。（圖／記者戴上容翻攝）

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