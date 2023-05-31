派出所就在前面...鬼切擦撞騎士遭理論　駕駛當妻小面連揮10多拳

▲有網友在臉書《爆料公社》貼文，5月28日下午於龜山區萬壽路一段與中正路口處，白色轎車擦撞機車，騎士理論後，轎車駕駛竟當眾毆打騎士。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書《爆料公社》貼文，5月28日下午3時許，龜山區萬壽路與中正路口處，白色轎車切入前方不慎擦撞機車遭騎士理論，轎車駕駛竟當眾連續十餘記重拳毆打，這一幕全被路口與後方汽機車目睹，網友則對這名囂張駕駛感到訝異，因為派出所就在前方不遠處；龜山警方指出，騎士已到派出所提告，警方已通知轎車駕駛到案說明，將依傷害罪嫌函送偵辦。

▲網友在臉書《爆料公社》貼文，白色轎車駕駛在警局前毆打騎士。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

臉書《爆料公社》貼文引起網友討論，網友指稱，這起事故發生在5月28日下午3時許，地點在龜山區萬壽路一段與中正路口處，鬼切小客車擦撞機車，還附上雙方對話內容，接著轎車駕駛不顧車上還有妻小，竟下車對騎士痛毆，「這個人真的蠻囂張，警察局就在轉角處，自己看了都想笑哈哈！」

▲針對臉書《爆料公社》貼文內容，白色轎車當眾毆打騎士，警方已通知白色轎車駕駛到案說明。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

龜山警方指出，22歲陳姓機車騎士於萬壽路一段與中正路口等紅燈，險遭後方外側車道鬼切之白色自小客車擦撞，騎士驚嚇後出言理論，轎車駕駛即時下車飽以老拳相向，造成騎士頸部擦挫傷，騎士事後至派所提出傷害告訴，警方已聯繫交轎車駕駛到案說明，並將依傷害罪嫌函送偵辦。