5億高中生「配偶」辯詞：賴父脖有勒痕　《鬼滅之刃》打臉他

▲夏姓父子（圖）捲入5億高中生案，引發全國關注。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中1名繼承5億元不動產的賴姓高中生，5月初與同性的夏姓男子登記結婚2小時後，陳屍一棟大樓前的草皮空地，疑似墜樓。由於夏家在大樓的10樓有房產，夏父又是幫賴家處理不動產的地政士，有太多巧合讓賴母無法接受。本刊整理命案6大新發現，試圖還原命案真相。

疑點五，知情人士告訴本刊，夏男第一時間在殯儀館告訴檢察官，賴生曾經向他訴苦，稱賴父4月23日死亡時，脖子上有不明的勒痕，賴生看到後很害怕，認為賴家有人要對他不利。

夏男還說，賴生渴望有個地方給他溫暖，讓他遮風避雨，平時就會跟他聊這些家庭糾紛，認為賴生有苦難言，才會想不開。夏男向檢察官表示，案發當天他臨時去找賴生，賴隨便編個理由騙過媽媽，就跟夏一起出門。

▲案發大樓3樓某戶，委託夏父任職的台慶不動產賣房。

之後，賴生一直擔心父親身上勒痕的事，夏為了開導他，帶他去星巴克、麥當勞聊天，之後主動提議：「既然你家沒溫暖，在家沒有安全感，不然我們去結婚。」

夏男指出，賴生認為2人如果結婚，就能住進夏家的大樓、離開原生家庭，所以才同意到戶政事務所登記，結束後夏帶賴回到大樓，喝了2瓶啤酒，還跟賴一起看了有線電視台播放的《鬼滅之刃》，後來因天氣太熱、汗流浹背所以去洗澡，沒想到洗完出來，發現賴不見了，最後才知道他墜樓身亡。

▲賴姓死者背部及手臂有多道傷痕，是如何造成，有待釐清。

不過，資深警官認為夏男的說法不符邏輯，首先，賴父4月23日在住處浴室不慎滑倒摔死，事後行政相驗，並沒有他殺跡象，若有勒痕，一定會被當成他殺命案，不可能草草結案。另外，當地的有線電視系統業者只有「群健」1家，但當天上午8點到12點，並沒有播《鬼滅之刃》，夏的說法真實性存疑。

疑點六，知情人士告訴本刊，死者背部除了有2道明顯的擦撞傷痕之外，還有10多條細長型的傷痕，到底是第二撞擊點？還是生前就已受傷？檢警也應查明。

▲資深法醫高大成（白衣者）到現場丈量，質疑陳屍地點太靠近牆面，不合常理。

法界人士提醒，夏父熟知賴家資產狀況，檢警應查扣其手機，進行數位鑑識，確認他與兒子的對話是否與命案有關，並仔細清查2人的通聯紀錄與定位，也應擴大調閱監視器，確認過程中是否出現第3人？

另一方面，也應搜索賴生的住處及夏男真正的住處，雖然此案不能完全排除賴生跳樓自殺的可能，但仍應仔細調查，才能抽絲剝繭，讓撲朔迷離的案情撥雲見日。



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