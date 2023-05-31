5億生墜樓「配偶」詭異行徑曝！　從容換裝「步行下十樓」裝不認識

▲案發後，夏男（右）換裝下樓，接受刑警（左）詢問，第一時間沒說他與死者的關係。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中5億高中生之死真相未明，本刊取得多張案發第一時間的現場照片，包括死者陳屍草皮，墜樓前死者與夏姓嫌疑人同搭電梯，案發後夏男換裝與刑警對話等畫面，試圖還原關鍵3小時到底發生什麼事。

賴生陳屍照片中，穿著黑色短袖上衣及短褲，斜躺在草皮及人行步道間，沒看見任何血跡，狀似1名酒醉路倒的民眾，不像跳樓自殺。他的拖鞋1隻掉在身旁、另1隻掛在後方樹上，眼鏡則落在頭部附近

▲台中5億高中生離奇陳屍大樓（圖）前，案情撲朔迷離。

資深刑警表示，死者陳屍處距離大樓外牆約120公分，非常接近，的確像是被人從2、3樓的低樓層「推落」，不像是自己從10樓「跳落」，但是也不能百分之百排除，這部分必須深入追查釐清。

疑點二，本刊調查發現，5月4日案發當天，夏男曾二度進出該大樓，上午8時45分，電梯監視器拍下夏與賴生的身影，夏穿藍色短袖上衣、黑色長褲、休閒鞋，右手提了1個黑色提袋；賴則戴黑框眼鏡，身穿黑色短袖上衣、短褲，腳穿拖鞋，2人表情嚴肅，幾乎沒有交談，不如外界傳聞的「有說有笑」。

詭異的是，當賴、夏2人下樓時，竟沒搭電梯，而是改走樓梯，本刊調查，2人當天上午9點50分結婚登記後，上午10時6分回到大樓，直接搭電梯上10樓，上午11時8分、回到大樓後62分鐘，賴墜樓身亡。

警消獲報趕抵現場，鑑識人員採證之際，有目擊者透過大樓監視畫面，看見夏男慢慢從10樓走樓梯下樓，表情鎮定。目擊者表示：「當時沒停電，夏卻在賴生墜樓後緩緩走樓梯下樓，實在不符常理，感覺好像是在躲什麼。」

▲案發後，夏男沒搭電梯，而是從10樓走樓梯到1樓，十分詭異。

目擊者指出，夏男很少來大樓，案發前1週來過1次，隔週再來就發生命案，令人印象深刻。

疑點三，案發之後夏男換裝下樓，面對警方查訪，第一時間並未告知他與死者的關係，甚至假裝不認識。本刊取得夏男與刑警對話時的照片，發現夏男當時已改穿紅、白、藍條紋上衣，手上拿著1個白色塑膠袋，雖戴著口罩，但看得出來沒有驚恐、慌張的表情，感覺死者就只是路人甲，與他毫無關聯。

疑點四，本刊調查發現，夏父有1名女友，他曾為女友之子在同棟大樓8樓置產，夏父任職的「台慶不動產公司」還曾幫3樓住戶賣屋，持有該屋的鑰匙及磁扣，可自由進出8樓及3樓，這部分與賴生墜樓案有無關聯？檢警也有必要仔細釐清。



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