5億高中生「陳屍現場」關鍵疑點曝！　鑑識警官打臉高大成

▲賴姓高中生躺臥陳屍大樓前，無明顯外傷或出血，死因成謎。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中1名繼承5億元不動產的賴姓高中生，5月初與同性的夏姓男子登記結婚2小時後，陳屍1棟大樓前的草皮空地，疑似墜樓。由於夏家在大樓的10樓有房產，夏父又是幫賴家處理不動產的地政士，有太多巧合讓賴母無法接受。5月中旬在議員、律師陪同下召開記者會，強調兒子絕非跳樓自殺，而是遭夏男謀財害命，引發各界關注。

全案目前由台中檢警偵辦中，但案情撲朔迷離，許多疑點未能釐清，本刊為求真相，深入調查，獨家取得案發第一時間的多張現場照片，其中包括賴生陳屍的照片。

▲台中5億高中生離奇陳屍大樓（圖）前，案情撲朔迷離。

疑點一是照片中賴生穿著黑色短袖上衣及短褲，斜躺在草皮及人行步道間，沒看見任何血跡，狀似1名酒醉路倒的民眾，不像跳樓自殺，此外，他的拖鞋1隻掉在身旁、另1隻掛在後方樹上，眼鏡則落在頭部附近。

拍下照片的民眾，原本以為有人酒醉倒在路邊，事隔多日看到新聞，才知道是離奇墜樓的賴姓高中生，希望將此線索提供給檢警當作辦案參考。

▲夏姓父子（圖）捲入5億高中生案，引發全國關注。（翻攝畫面）

為了釐清疑點，本刊將賴生的陳屍照片，請資深鑑識警官分析，該名警官告訴本刊，高樓層墜落若直接撞擊到堅硬路面，通常會出現開放性、甚至粉碎性骨折，臟器外露、腦漿四溢也很常見，但該照片乍看之下賴生並不像高樓層墜落。

不過，因他的身體大部分落在草皮上，也可能撞擊力道被吸收，才沒有出現斷肢、流血的狀況，只看外觀不精準，解剖報告會詳細記載各骨折處傷口的長、寬、深度。

▲案發大樓3樓某戶，委託夏父任職的台慶不動產賣房。

鑑識警官指出，死者的拖鞋、眼鏡掉落在身旁，從位置的關連性研判，尚屬合理。檢視照片，陳屍處草皮枯黃，應該是平日維護不當，之前資深法醫高大成研判，死者可能喝下有毒物質、墜樓後吐出，才造成草皮變黃的說法，可能性並不高。

不過，他同意高大成「死者疑似從低樓層墜落」的看法，因為若從10樓墜落，以拋物線原理推算，死者倒臥的位置應該在行人步道才合理。

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