5億高中生「墜樓前最後一刻」照片曝！　離奇命案6大新發現

▲監視器拍下夏男（左）賴生（右）在電梯內的畫面，兩人神情嚴肅，沒有交談。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中5億高中生之死真相未明，本刊取得多張案發第一時間的現場照片，包括死者陳屍草皮，墜樓前死者與夏姓嫌疑人同搭電梯，案發後夏男換裝與刑警對話等畫面，試圖還原關鍵3小時到底發生什麼事。

▲賴姓高中生躺臥陳屍大樓前，無明顯外傷或出血，死因成謎。

從照片中屍體的狀況來看，賴生穿著黑色短袖上衣及短褲，斜躺在草皮及人行步道間，沒看見任何血跡，狀似1名酒醉路倒的民眾。賴的拖鞋1隻掉在身旁、另1隻掛在後方樹上，眼鏡則落在頭部附近，陳屍態樣不像直接從10樓墜落身亡。

▲台中5億高中生離奇陳屍大樓（圖）前，案情撲朔迷離。

案發當天，夏男曾二度進出該大樓，上午8時45分，電梯監視器拍下夏與賴生的身影，夏穿藍黑色相間的短袖上衣、黑色長褲、休閒鞋，右手提了1個黑色提袋；賴則戴黑框眼鏡，身穿黑色短袖上衣、短褲，腳穿拖鞋，2人表情嚴肅，幾乎沒有交談。

▲案發後，夏男（右）換裝下樓，接受刑警（左）詢問，第一時間沒說他與死者的關係。

案發後，夏男換裝下樓，面對警方查訪，第一時間並未告知他與死者的關係，甚至假裝不認識。從夏男與刑警對話時的照片，發現夏男當時衣著，已由藍黑色短袖上衣，改換穿紅、白、藍條紋上衣。雖戴著口罩，但看得出來沒有驚恐、慌張表情，感覺死者就只是路人甲，與他毫無關聯。

目擊者透露，夏男案發前曾帶賴生回到住處，2人下樓時棄電梯不搭，竟徒步從10樓走到1樓；案發後，夏1人神色自若地又從10樓「走樓梯」下樓，十分詭異。

▲賴父（左）今年4月過世後，賴姓高中生（右）繼承5億元不動產，卻在5月初離奇身亡。

夏父有1名女友，曾為女友之子在同棟大樓8樓置產，夏父任職的「台慶不動產公司」，還曾幫3樓住戶賣屋，持有該屋鑰匙及磁扣，可自由進出8樓及3樓，與法醫高大成推測，死者是從低樓層墜樓的看法似乎可以連結。

夏嫌曾向檢察官說，賴生曾向他訴苦，稱賴父4月23日死亡時，脖子上有不明的勒痕，賴看到後很害怕，認為賴家有人要對他不利。賴渴望有個地方給他溫暖，讓他遮風避雨。案發當天，夏臨時去找賴生，賴隨便編個理由騙過媽媽，就跟夏一起出門，之後主動提議：「既然你家沒溫暖，在家沒有安全感，不然我們去結婚。」

夏男還說，帶賴回到大樓後，喝了2瓶啤酒，還跟賴一起看有線電視台播放的《鬼滅之刃》，後因天氣太熱、汗流浹背去洗澡，洗完出來發現賴不見了，最後才知道他墜樓身亡。

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