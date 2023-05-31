大人の休日約會就這麼準備！選對「氣氛擔當」隨時隨地都能放肆享受微醺浪漫

消費中心／綜合報導

有責任感、可以溝通、尊重並顧及對方感受，如果身邊能有這麼一個人與你相處，不管是伴侶、閨蜜或男友，一定能感到溫暖且自在。在適合出遊的時分，如果還願意為你規劃一場「大人の休日約會」計畫，同時再懂挑「氣氛擔當」來增添互動之間的微醺隨性與層次，營造彼此間獨特的專屬回憶，那可真是暖到心窩裡，為平淡無奇的日常增添不少驚喜小火花。

天氣不穩定，有時候下雨、有時候太熱，貼心規劃出遊當然得把這點考慮進去，選在文青感十足的美術館或文創園區，彼此討論饒有趣味的展覽內容，分享心中所思，還可以趁著只能輕聲細語的機會，與知心者咬耳朵邊討論邊留下難忘回憶，即便看完展遇到細濛小雨，也能漫步在屋簷下談天說地，讓出遊行程別出心裁且深具意義。





除了看展，選擇美術館或文創園區也是別有深意，在現今拍美照曬朋友圈盛行的年代，這裡也是出了名好拍，不管是刻意擺拍或是捕捉自然神情，都需要貼心準備隨手道具，化解鏡頭尷尬癌，增添打卡照豐富度，也讓拍照過程更加輕鬆自在。

既然名為「大人の休日約會」，來點微醺感自然必不可少。主打品味儀式感的台啤「特釀PREMIUM」系列——「橙喚NEIPA」和「向陽IGA」以異國特釀工法帶來酒香馥郁、口感清爽的品酒體驗，活潑搶眼的外包裝更成為拍照百搭道具。要展現隨興自在的chill品味，或是表現人見猶憐的可愛感，通通一罐搞定。邊喝邊拍更能放鬆隨意，無論怎麼拍、濾鏡怎麼套，每一張都是讓IG朋友閃到眼瞎的休日質感約會，讓週末午后烙印在彼此記憶深處。

結束一天的行程，最重要的當然是以一頓美好的晚餐畫上句點。如果不想出門排隊人擠人，規劃居家用餐也是能有滿滿儀式感，燭光晚餐的浪漫約會，或是三五好友的輕鬆相聚。走一趟家樂福、大潤發、愛買等量販店，簡單的零嘴小物、甜點就能消磨一下午的歡聚時光，要豐盛一點還能到熟食區、即食區等買點PIZZA或調理包，只要稍作擺盤不用大費周章就能彷彿置身高級餐酒館。當然在量販店採購時也別忘了拿上幾手「特釀PREMIUM」的「橙喚NEIPA」和「向陽IGA」，不只入口溫醇，搭配限量隨四入紙盒裝附贈的「台灣美景玻璃杯系列」，拿在手中用餐質感直接提升，可別忘了再讓可愛女友手拿特釀PREMIUM系列和美景玻璃杯一起入鏡，無論怎麼拍、濾鏡怎麼套，每一張都是讓IG朋友閃到眼瞎的休日質感約會。

懂喝又好拍的「特釀PREMIUM」系列，啤酒花香氣鮮明的「橙喚NEIPA」特選了三款特色美式柑橘花果香調啤酒花，打造了這款具有豐富層次與柔和尾韻的啤酒。即便不喜歡啤酒苦味也能輕鬆入口，還能嚐到宛如熱帶水果以及柑橘甜橙的清新香氣，配合肉食或是鹹香洋芋片等重口味食物，反而更能體驗回甘的細緻口感。

如果想維持身材選擇輕食沙拉或海鮮，那不得不提到在義大利相當風行的義式葡萄艾爾「向陽IGA」。選用了果香濃郁的艾爾酵母和啤酒花，並運用二重釀造工藝，在釀製過程中加入白葡萄汁和麥汁共同發酵，利用0°C低溫冷泡啤酒花的技法，和傳統硬派的啤酒印象不同，麥芽與啤酒花香氣間保持優雅平衡，儘管身為啤酒口感卻介於啤酒與白酒之間，芳醇清冽的酒體品飲起來就像氣泡白酒般迷人細緻。

規劃一場前所未有的「大人の休日約會」！無論室內或室外都少不了氛圍擔當的啤酒「橙喚NEIPA」以及榮獲2022「英國WBA世界啤酒大賽」銀牌、2021「英國IBC國際啤酒挑戰賽」銀牌的「向陽IGA」，隨手紀錄彼此的生活點滴，更期待下一次的相聚時光。

活動內容：凡購買橙喚NEIPA/向陽IGA 四入紙盒包裝，即贈台啤美景玻璃杯乙個

活動通路：家樂福、大潤發、愛買

※ 贈品以實物為準，數量有限送完為止

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