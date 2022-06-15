啤酒控非喝不可！台啤特釀「橙喚NEIPA」打造全新味蕾體驗「4步驟」品味餐酒美學

記者萬玟伶／綜合報導

最近走逛超商拎一手啤酒，是不是漸漸覺得自己買的不只是酒，更是買一種品味微醺感的生活態度？自從精釀啤酒在這幾年藉由餐飲市場和國外進口品牌被大眾認識，本來只對威士忌、白蘭地等烈酒的細品慢飲，現在也自然運用在品飲啤酒的時刻，過去的「採罐」已經無法「雄嗨」，開始懂得品出精釀啤酒中獨特啤酒花香以及層次飽滿的口感，才更為酒饕帶來意想不到的新奇、滿足與療癒感！

不讓外國品牌專美於前，台灣啤酒龍頭「台啤」近年也陸續重磅推出「特釀研究室BREW LAB」以及更為頂級的「特釀PREMIUM」系列！不僅正對質感啤酒族群的口味，尤其「特釀PREMIUM」帶來的異國特釀工法和風味，更是持續在疫情期間，滿足所有「飛不出去喝酒」的酒饕，一次次瞇眼細嚐、盡情酣暢的爽快！繼過去多款的熱銷酒款，最近問世的「橙喚NEIPA」可說是創市場之舉，要讓熱愛嘗試新潮啤酒的酒饕們，到7-ELEVEN就能把近年啤酒界最具話題性、最新潮的「新英格蘭IPA啤酒」抱幾罐回家品飲。

被譽為近年精釀啤酒界「金童」的NEIPA，最初源自美國東岸酒廠，和經典IPA不同的地方，就在於製程中兩者有別的酒花投入技術，最直接的感受無非是NEIPA較為混濁的酒體，以及更有熱帶水果的氣息，即使是不太能接受IPA苦味的初入門者，也都主動表示想品飲！這次由「台啤」帶來的「橙喚NEIPA」，光聽取名，嘴邊彷彿就有清爽橙香，準備要喚醒品酒的味蕾！而面對這樣製程特別的酒，當然更值得以精細且有別於過往的品酒4步驟來享受。

首先第一步「嗅聞」，由於「橙喚NEIPA」特別選用3款特色鮮明的美式柑橘香調啤酒花，為了讓酒體風味能提引出多層次的風味，也特別精控在不同製程階段投入酒花，因此在入喉前，記得別浪費了「橙喚NEIPA」馥郁卻又清爽的香氣。接著，為品酒療癒時光增添一些儀式感，將啤酒倒入杯中，先以雲霧繚繞的酒體，以「觀看」喚醒消暑的浸透感。

忍到現在，終於可以將沁涼的啤酒「入喉」了，當下馬上就能感受格外明亮的熱帶水果感以及輕盈的柑橘清香繚繞，除了保有IPA的經典柔和苦味，仍有甜感與果汁感俱足。最後，細細「感受」方才從嗅覺到味覺的體驗，可說是經歷了一場從未有過的熱情饗宴！如果想搭餐，中式菜餚不妨來份烤鴨或是沙茶口味的熱炒，西式吃法則可搭配硬質乳酪，讓重口味的食物與IPA的多層次風味碰撞出意想不到的驚喜回甘。

光聽到「橙喚NEIPA」新品就興奮到不行了嗎？沒想到「特釀PREMIUM」還特別大加碼，過去不斷被酒友敲碗、請願重新上架的「向陽IGA」重回7-ELEVEN通路，還擴大即將在萊爾富、OK超商、家樂福、大潤發首次上架！以近年在義大利釀酒廠也為之風行的義式葡萄艾爾Italian Grape Ale為藍本，特別選用果香濃郁的艾爾酵母、啤酒花精細打造的「向陽IGA」，甫推出就以介於啤酒與白葡萄酒之間的清冽酒體，以及優雅平衡的芳醇口感，瞬間擄獲許多人的心，更成為酒友在享受海鮮、起司等料理時首搭酒款。

不只有酒饕對「向陽IGA」有著難以言喻的迷戀，在「2021 IBC英國國際啤酒挑戰賽」上，「向陽IGA」更是不負眾望地奪下銀牌肯定，消息傳回國內，讓酒饕不禁擊掌加吶喊「還不重新上架嗎」。終於，台啤給出了時程表，「向陽IGA」確定在6/15起於7-ELEVEN重回舞台，6月下旬起也將在萊爾富、OK、家樂福、大潤發等通路陸續鋪貨，這次還有4入紙盒包裝，等了這麼久，老饕們都笑說「誰還拿一罐，當然直接4入收！」

今年夏天，就以全新限量上市的「橙喚NEIPA」與再度好評回歸的「向陽IGA」，打開另一扇啤酒品飲大門，迎接由台啤特釀和專屬風味菜餚所交織的多層次饗宴。

台啤特釀•橙喚NEIPA：7-ELEVEN限量上市

台啤特釀•向陽IGA：7-ELEVEN (6/15起)、萊爾富(6/29起)、OK(6/30起)、家樂福、大潤發等通路陸續上架



