閨蜜男友約吃飯！她到場「咬到戒指」才知真相氣炸：把我當小丑？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

到底是誰的問題？一名女網友表示，日前被閨蜜男友約出去喝下午茶，到場之後才發現現場有一大群人，隨後吃蛋糕咬到一枚戒指，才驚覺是求婚現場，她對此相當不滿，責怪大家為何不事先提醒，「把我當小丑很好笑嗎？」但文章曝光後，網友全都不挺，表示「聞到濃濃綠茶味」。

原PO在匿名公社發文表示，閨蜜男友最近找她一起喝下午茶，到場後才發現現場不只有閨蜜，還有一大群人，因為她不喜歡到人多的地方，因此覺得不被尊重，且閨蜜男友也沒有道歉，讓她心生不滿。接著餐廳端上來許多藍色小蛋糕，只有一個是粉紅色的，她見狀馬上將粉紅色蛋糕拿起來，周圍的人發現後隨即勸她放下，「我不知道為什麼不能拿就沒放，結果咬一口才發現吃到戒指」。

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原來當天閨蜜男友準備求婚，但沒有人提前告知原PO，導致她誤打誤撞吃到了要求婚的蛋糕，事後大家都氣得罵說「你破壞驚喜了」。但她表示，自己根本不知道這件事，閨蜜也沒有責怪她，且「求婚就求婚，自己搞不就好了，叫我來當小丑很好笑嗎？」已經不打算繼續當朋友了。

文章曝光後，網友全都看傻表示「你是肖想人家閨蜜的男友吧」、「閨蜜男友約吃下午茶，你是期待單獨相處嗎？怎麼感覺有點綠茶」、「我到底看到什麼三觀不正的言論」、「自以為主角，殊不知是丑角」、「一堆人叫你放下手上的，你卻堅持要吃它，是在期待什麼」、「就是閨蜜男友約下午茶，自認為勾引成功，所以很爽，到場發現自己想太多就惱羞 ，還故意搞破壞，真是個X子」、「要求婚還沒有跟你說，你確定對方真的是你閨蜜嗎」。

也有人質疑，「人家都叫你放下了，你還堅持要吃，邏輯太不順了吧，是編的嗎」、「怎麼那麼反串，如果是好朋友怎麼會不知道求婚」、「故事編好一點吧，這種最好是閨蜜啦，只是綠茶而已」、「這不是反串就是瞎妹」。