她吃完1零食幫口愛！男友抖一下「慘變辣子雞」　急衝浴室狂沖洗

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

情侶感情甜蜜，難免會想要有肌膚之親。一名女網友透露，最近和男友親密的時候，想說要來點特別的服務，沒想到才開始沒多久，對方就急衝到浴室沖洗下半身，之後她才想起來，自己不久前才吃了麻辣口味的零食，口腔裡面似乎殘留了一點調味料，導致男友下體不舒服。文章曝光後讓不少網友全都笑翻。

原PO在Dcard發文表示，她和男友平時感情很好，即使已經交往快2年，可是每次見面時還是想要恩愛一下。前陣子她剛喝完熱茶，想說可以給男友不同的體驗，就用嘴巴來個「冰火五重天」，一開始對方也相當舒服，非常享受在其中，未料進行到一半，男方突然抖了一下，接著就跑走了。

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原PO看著男友先是用濕紙巾擦拭下半身，但還是無法緩解不適感，接著又衝進浴室拿蓮蓬頭沖洗。這時她才想起來，自己剛吃完「麻辣辣條」，可能是因為如此，男友才覺得下體不舒服，「沒想到可以用男友的肉體學到一樣冷知識，口交前不能亂吃食物」。

網友看到後紛紛笑說，「下次改配方，椒麻雞」、「下次吃薄荷口香糖」、「這會有陰影…」、「泡牛奶應該可以解辣」、「時下最流行的當紅辣子雞」、「幫默哀」、「原來男友今晚是辣子雞口味的啊」、「看到這篇馬上傳給男友，真的太好笑」、「男友的下面證實這包真的很麻很辣」、「麻雞弟弟」、「太有趣了吧，我下次也想試試看，男友在旁邊瑟瑟發抖」。