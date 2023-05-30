旅遊前2天突被告知「車子坐不下」！男友提1想法　她怒：不去了

▲原PO突被告知，遊覽車坐不下。（示意圖／記者賴文萱攝）



記者朱祖儀／綜合報導

精心準備的旅行突然被更改，難免讓人不開心。一名女網友表示，原本計畫要和男友家一起家族旅遊，也已經先付了旅費，沒想到後來卻突然有很多親戚也要加入，導致遊覽車不夠坐，直到出發前2天，她才被告知要和男友自己開車去，讓她相當生氣，直喊「我不去了！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，「抱怨男友太好人，還是應該說不重視我？」原本她和男友家計畫要去宜蘭2天1夜，因為是家族旅遊人數比較多，所以訂了36人座的遊覽車，要從雲林西螺出發。結果因為人數一直增加，導致遊覽車坐不下，男友就提議自己開車，從桃園沿路跟著遊覽車。

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原PO得知此事後相當不滿，表示她和男方家人關係很好，所以此次從景點、餐廳、民宿等行程都是她和男友安排的，但後來因為多了一些陌生的親戚，像是阿姨、嬸嬸、丈母娘等，導致民宿要一直改，床位不夠就要找另一家，且長輩意見非常多，讓他們相當煩躁。

▲原PO對於男友的想法很生氣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



直到最近出遊時間接近，她已經先請好假，並付了旅館、保險和車子的費用，才突然被告知座位不夠，要自己開車出去，男友也沒有多加解釋。雖然自己開車比較自由，但「你要想想那是家族旅遊，不然就自己旅行就好了啊，本來我們是不用開車，是被不是家族的人擠下來」，讓她無法接受，最後氣得說「我不去，並且祝他（男友）旅途愉快」。

文章曝光後，有些人認為，「自己一台車就不用想怎跟長輩尬聊，還能顧好形象，又能有比較多的私人空間，不好嗎」、「自己開車才舒服，一堆人坐遊覽車很吵」、「你們玩自己的，還比較自由」、「怎麼會想要和長輩同一車，自己開車比較輕鬆吧」。

但不少人都認同原PO，表示「重點不是坐遊覽車還是自己開車，是計畫好的突然出現改變，還沒有人尊重，是心情的問題」、「越約越多人，的確讓人很火大，要我也會想退出，讓他們自家人玩個爽就好，但應該還是會忍耐著跟這一次，下次不再約」、「全程都有參與規劃，搞到最後變成自己要開車，這誰會爽」、「明明自己規劃好的行程卻被長輩們打亂，最後還莫名奇妙變成局外人，換作是我也不能接受」、「這和旅程中的『自由度』關係較小，和『尊重』的關係較大」。