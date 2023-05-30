爽花吸金贓款260萬買洋酒　前政院顧問「這原因」捲入im.B案

▲黃國昌爆料曾耀鋒買了數百萬的Whisky，藏在陳振坤經營的旅館地下室。（圖／翻攝黃國昌臉書）



記者張君豪／台北報導

im.B吸金25億詐騙案出現重大進展！前行政院政務顧問陳振坤（66歲、經查有竊盜、侵占前科）遭專案小組鎖定，認定有協助吸金案主嫌曾耀鋒脫售房地產及隱匿犯罪所得嫌疑。台北地檢署指揮刑事局偵七大隊、北市士林、文山二警分局、新北市永和分局、桃園市刑大八德分局發動第4波搜索，30日上午兵分多路分赴台北、桃園、台中、宜蘭等地逮捕該陳振坤及該吸金平台業務、會計等3男3女。

檢警調查，發現曾耀鋒神通廣大，不僅以川晟集團負責人身分遊走綠營高層及民代、富商間，北檢接獲被害人檢舉調查，5月3日緊急逮捕曾耀鋒父子、及其妻子，該集團幹部到案，並引援偵辦詐欺犯罪新制，緊急扣押川晟集團、涉案人名下不動產達10多筆。

檢警懷疑im.B平台騙取被害人25億贓款後，購買房地產，高檔名酒名牌包、以公司名義租賃勞斯萊斯、賓利等豪車炫富遊走政府高層富商間，經查曾耀鋒妻子張女在宜蘭縣羅東公正路的商辦大樓，還曾無償供民進黨立委陳歐珀充當競選總部、服務處使用，消息傳出導致陳日前黯然宣布退出本次立委選舉。

▲台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」驚爆詐騙，曾姓負責人曾國緯（本名曾耀鋒）與女友張淑芬。（圖／記者張君豪攝）

離奇的是，曾耀鋒從2016年就遭宣告觸犯槍砲案未到案入獄被通緝，身揹3條刑案通緝身分的他，高調以川晟集團負責人之姿，在外跑攤經營人脈，綠營不少高官民代都與他合影過，且在檢警收網前，曾耀鋒透過前行政院政務顧問、有土地代書專業背景的陳振坤兜售公正路商辦。

本次搜索行動，檢警但回5名im.B平台公司會計、業務，並逮捕協助曾耀鋒脫產、隱匿資產的陳振坤到案，並在宜蘭縣新民路慕夏精品旅館地下室倉庫內找到陳幫曾男購買125箱、總數達750支，市值約260萬元新台幣的高檔葛瑪蘭葡萄酒桶威士忌原酒Solist Vinho。

外傳曾男透過陳振坤兜售公正路商辦，陳找到有合夥關係的熊姓金主以市價1000多萬元新台幣買下該棟商辦，熊男究竟是不知內情被陳鼓動購入房產的善意第三者？還是協助曾男脫產有待司法調查認定。前時力立委黃國昌臉書發文PO出今天檢警搜索行動中，藏匿在宜蘭商旅地下室的大批高價洋酒，讓網友驚嘆黃國昌揭弊能力之強，卻也引發檢警內部激烈討論認為行動情資外洩。

後來專案小組在訪查商旅員工，發現慕夏旅館員工LINE群上周就發現有民眾闖入旅館地下室倉庫拍照，員工上前查看該人未做說明就離開，檢警專案小組清查內部蒐證畫面後發現並無與黃國昌的臉書PO文照片，懷疑是吹哨者到場調查，直呼黃國昌調查手段神通廣大。

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