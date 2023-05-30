im.B海撈25億案延燒！檢調第4波搜索「拘提6人」　4度提訊負責人

▲im.B詐騙吸金25億元案主嫌曾耀鋒(左)。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

Im.B詐騙案持續延燒，北檢指揮刑事警察局第七大隊、士林分局、文山第二分局、永和分局、桃園市刑大、八德分局執行第4波搜索，一共針對14處進行搜索，並拘提相關人等共6人，並提訊曾姓主嫌。

台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」日前驚爆詐騙，涉案金額高達25億元，受害人數逾5000人，平台負責人曾男捲款潛逃，受害者求償無門，自組自救會討回血汗錢。北檢獲報後，指揮刑事局組成專案小組偵辦，循線將曾姓主嫌等8人拘提到案。

而曾姓主嫌4月底在檢方發動搜索前，便偷偷將2020年購入位於宜蘭縣五結鄉的200坪招待所，以及位於羅東鎮公正路上的商辦大樓，都過戶到一名熊姓男子的名下意圖脫產。

據了解，該名熊姓男子與前行政院政務顧問陳振坤為建設公司合夥人的關係，因此檢警懷疑，陳振坤涉嫌配合曾姓主嫌脫產變現，藉此規避檢察官追訴、查扣犯罪所得。

▲im.b案延燒，前行政院顧問陳振坤遭拘提，查扣威士忌。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警30日進行第四波搜索行動，兵分14路展開調查，檢警於宜蘭新民路慕夏精品旅館的地下室倉庫內，查獲多達6、700瓶的噶瑪蘭solist vinho 高檔葡萄酒桶威士忌原酒，市價高達240萬餘元，這些名酒也被懷疑是由曾嫌、陳振坤購置，陳振坤亦為此次6名拘提對象之一。

據傳，曾嫌利用吸金所得25億元贓款，購入包含勞斯萊斯、賓利等高檔豪車，無償供包含陳振坤及其他政治人物、民意代表使用，是否涉及圖利及掩護黑幫大老、槍砲通緝犯身分等對價關係，或者協助取得國有土地開發牟利等黑金問題，則有待專案小組調查後釐清。