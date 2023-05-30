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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜恐成「林耕仁現象」？　黃光芹預言：難保選民不會自動棄保

▲▼ 侯友宜赴王金平高雄路竹老家「早餐會」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》公布最新2024總統大選民調顯示，民進黨主席賴清德支持度35.8%居冠，民眾黨主席柯文哲25.9%居次，國民黨新北市長侯友宜18.3%居末。對此，資深媒體人黃光芹表示，如果侯友宜民調短期內無法起死回生，恐如「林耕仁現象」，難以保證選民不會自動棄保。

黃光芹30日表示，國民黨5月17日提名侯友宜，現在才不過兩個禮拜，民調就掉到18%，如果短期內無法起死回生，恐如「林耕仁現象」，難保選民不會自動棄保。她指出，四年前國民黨全代會提名前高雄市長韓國瑜後，其民調開出pK盤，以48％比45％小贏總統蔡英文，但8月遇到反送中，韓的民調就一路下滑，再也沒有爬起來。

黃光芹分析，去年九合一大選，國民黨為了輔選新竹市長參選人林耕仁也傷透腦筋，努力想強化他對市政的熟稔程度，卻無濟於事；後來林耕仁出手「殺」高虹安，也沒有把她壓下去。

黃光芹強調，前國民黨主席洪秀柱在2016年時，至少經過全代會提名，民調一路撐到9月才觸底到16%；但侯距離全代會提名還有1個多月，現在民調就要死不活，少數藍營小雞已開始找民眾黨主席柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘取暖，「國民黨朱立倫的難題才正要開始，秘書長黃健庭趕快抓著他的手禱告！」

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