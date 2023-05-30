賴清德拋核能機組緊急使用　賴士葆批「騙選票」：標準政治變色龍

▲賴士葆出席國民黨團30日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨2024總統參選人賴清德28日與青年座談時，拋出「正規畫已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」見解，被解讀為民進黨政府近年首度在核能議題上放軟，引發質疑。國民黨立委賴士葆今（30日）表示，賴清德請拿出修正《選罷法》的霸道，要求台電向原能會提出延役許可和運轉執照，否則都是騙選票而已。賴士葆更說，賴清德是標準的政治變色龍，一切以選票為中心的投機份子，毫無中心思想的政治人物。

國民黨團30日舉行「非核家園破功！ 賴清德急停剎車！？」記者會，會中賴士葆表示，賴清德丟出「擁核炸彈」，長篇大論的論述，簡單的說就是要「重啟核電」，這無疑打臉蔡英文以降的民進黨大官們的「非核家園」；而賴清德為何提出「重啟核電」，在緊急情況之下的論述呢？因為賴清德非常清楚，台灣積極發展晶片，急需要充裕且穩健的供電，不能只有「台積」而不要「電」。

賴士葆認為，這幾天，台灣已經進入盛夏，局部地區已經陸續出現跳電事件，又面臨夏季電價調漲，賴清德看到選票正在流失，不得不髮夾彎，聲稱「在某種情況之下，重啟核電。」

接著，賴士葆指出，賴清德在2018年縣市長選舉投票前45天，觀塘工業區環評通過，賴清德身為時任行政院長，馬上宣布不再興建深澳電廠，以藻礁拯救當時參加新北市長選舉民進黨候選人蘇貞昌的選情，而相對在桃園市長的選情穩定。

對於賴清德當時說，深澳電廠非蓋不可，否則電力成本會大幅增調45%，為了選情，說變就變，賴士葆表示，這才是賴清德的真面目，結果事實上，賴清德在視察台電曾說過，不會重啟核電，現在呢？說變就變。

賴士葆說，賴清德是台獨金孫，自己也曾說過在任何場合、時間、職位，台獨立場不變，但現在為了選舉不講台獨，換個包裝叫「和平保台」；以前反核到底，現在擁核，民進黨兩大神主牌現在是要推翻掉嗎？

賴士葆向賴清德喊話，到底是廢核？還是擁核，請拿出修正《選罷法》「排黑條款」般的霸道，要求台電向已經降為三級機關的原能會，提出延役許可和運轉執照，否則都是假話，唬弄百姓，騙選票而已。賴士葆更說，賴清德是標準的政治變色龍，一切以選票為中心的投機份子，毫無中心思想的政治人物。