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柯文哲批「金門長期不被重視」　再拋蓋金廈大橋：經濟繁榮根本

▲▼ 柯文哲參加民眾黨金門縣黨部茶會暨張其祿立法委員服務處揭牌活動。（圖／記者林名揚翻攝）

▲柯文哲參加民眾黨金門縣黨部茶會暨張其祿立法委員服務處揭牌活動。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

民眾黨總統參選人柯文哲今（30）日一早抵達金門，先前往民眾黨金門縣黨部茶會暨張其祿立法委員服務處揭牌活動。不過去年曾因拋出建立金門、廈門大橋遭抨擊，柯文哲今再度強調，金門不應再被視為作戰前線，應該要大力發展、建立金廈大橋，「歷史已經過去，未來才正是我們要寫的歷史。」

柯文哲致詞指出，金門自古就是兵家必爭之地，古有固若金湯、雄鎮海門之威，扼守大陸沿海與保護台灣之戰略意義。過去金門經歷過保衛台灣的各大戰役，金門人受的苦難，我們知道；金門處於金廈共榮圈，但卻是台灣的離島，長期不受中央的重視，我們知道；金門所受的傷痕，無法斷卻的歷史，台灣民眾黨都會以務實、理性、科學的方式來撫平。

▲▼ 柯文哲參加民眾黨金門縣黨部茶會暨張其祿立法委員服務處揭牌活動。（圖／記者林名揚翻攝）

柯文哲說，金門做為一個台灣與大陸聯繫的橋樑，其地位不可謂不重，就如同我上次所言，現階段的橋樑隨時有可能會因為政治的干預說斷就斷，尤其每次民進黨執政，對於金門的經濟猶如看不見的海嘯，呼來乎去，而建立金廈大橋才是真正務實金門經濟繁榮的長久根本。

另外，柯文哲認為金門遇到的問題中，醫療是首重，他深知缺乏醫療資源對於金門常住5萬多人的痛，而金門的長照發展也和醫療息息相關，尤其金門根據去年的統計，全島65歲以上的有2萬餘人，培養長照人員、鼓勵常駐金門，才是根本。其次，金門的觀光發展也攸關生計，疫情前(2019年1-6月)透過小三通來金的陸客約有242,535人，今年2023年雖然開放小三通，但陸客至今仍無法來金。

對於金門，柯文哲覺得台灣不應該將金門長期視為離島、前線，不要時刻製造衝突，罔置金門於不顧，反而要逆向思考，應該要大力發展金門，金廈大橋就是緩解對立、增加交流的緩衝地帶，不要常拿意識形態製造仇恨，歷史已經過去，未來才正是我們要寫的歷史。

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