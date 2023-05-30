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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

急轉彎！侯友宜稱「核能是選項」　他批：不負責任的政治人物

▲▼國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於能源政策，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前表態，「核能就是我的選項」，但由於侯過去不斷強調，要做好核安、處理好核廢料這2個前提，才有資格談核電，四大公投時更對核四議題冷處理。如今侯態度大轉彎也引起熱議。民進黨立委洪申翰30日批評，侯過去阻擋核廢料的處置、現在卻說核能是他的選項，就是一個不負責任的政治人物。

洪申翰質疑，想問侯友宜市長，所以你支持核一、核二延役甚至核四的重啟嗎？大家其實現在看得很清楚，真正遇到政治就轉彎的是侯友宜，而且他的轉彎是為了自己想選大位、往上爬，而開始不惜放棄新北市民、犧牲新北市民。

洪申翰批評，侯市長讓大家看到這就是一個投機、踩著市民的肩膀往上爬，從過去侯市長一面阻擋核廢料的處置、一面說核能是他的選項，就知道侯市長就是一個不負責任的政治人物，甚至現在還要來犧牲新北市民。新北市民看得非常會非常的痛心。我想其實大家都應該來唾棄，今天他可以這樣犧牲新北市民，未來他不會犧牲全台灣的人民嗎？

民進黨立委鄭運鵬表示，侯友宜說核能是他的選項，但他的選項其實只有3個，第一、核一、二、三誰要延役可以說清楚。第二、侯友宜也可以說要在新北啟動核四。第三、他也可以提出新蓋核電廠，跟郭台銘一樣「一縣市一核電廠」。侯背後有國民黨強大的擁核力量，但具體方式就上述3個：延役、重啟或新設。

鄭運鵬指出，侯友宜連核一廠乾式儲存槽建照在手上，副市長任內10多年到現在法院判決新北市敗訴，他才甘願給的，侯友宜完全沒有處理核後端的能力跟擔當，現在卻說核能是他的選項，請問他的選項是哪一個？侯友宜可以講一下，我相信他講不出來的。

賴清德核能機組可以緊急使用？洪申翰表示，昨天賴清德是針對學生的提問，「台灣若陷入戰爭、被封鎖等極端狀態下，要如何填補能源的缺口」，以「極端」外部狀態所導致的國安風險情境為背景思考，並不是針對核電廠延役、常態性的狀況做討論，而是針對假設台海被封鎖，各種風險管理可能性的討論。

鄭運鵬表示，核電平時使用跟緊急狀況是兩件事情，平時使用的話，核三廠最後一個機組就是到2025年停役，這是國民黨蓋核三廠的時候就決定，如果非常時期使用的話，有沒有其他處置方式牽涉國安問題？

鄭運鵬指出，可以看到烏俄戰爭，一開始全世界都擔心俄羅斯轟炸烏克蘭核電廠，核電廠運作本身就是非常時期的不定時炸彈，發球權在對方手上，緊急啟用的時候也必須符合安全條件，不能在不安定情況下重啟，這其實滿複雜的，把非常時期的條件放在2025計畫裡面是不是有矛盾？其實一點矛盾都沒有，這不是雞蛋裡挑骨頭，是他們搞不懂誰是雞蛋誰是骨頭。

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