鄭文燦屢遭抹黑　陳建仁痛心：支持捍衛清白

記者陳家祥／台北報導

im.B吸金案持續延燒，行政院副院長鄭文燦不斷被指曾出席主嫌曾國緯公司春酒，又遭質疑幫曾嫌「提拔」警界好友，為此，鄭文燦30日委請律師提告。針對鄭文燦屢遭抹黑，行政院長陳建仁表示，非常痛心，也為鄭文燦被抹黑、造謠抱不平，支持鄭文燦提出法律行動，維護自身清白。

▲陳建仁出席產業自律反詐騙宣導系列活動記者會 。（圖／記者黃克翔攝）



由於不斷被質疑與im.B詐騙案主嫌過從甚密，行政院副院長鄭文燦30日大動作委請律師提告包括國民黨凌濤、林家興、林國春、林金結、洪佳君、廖先翔、舒翠玲等7人。

鄭文燦強調，他已多次說明，國民黨抹黑從未拿出任何證據，純粹是無中生有，為了政治鬥爭而捏造事實，「如果國民黨有掌握證據，歡迎提供給檢調，我絕對禁得起檢驗」。

陳建仁說，關於鄭副院長被抹黑、造謠的這件事情，「我們相當地痛心」，鄭副院長也一再地對外加以澄清，但是有心人士仍然不斷地持續造謠，所以支持鄭副院長提出法律的行動來遏止抹黑，並且來維護他的清白。

關於打詐的工作，陳建仁強調，實際上無論是在法制面、在組織面，或者在技術面方面，都不斷地精進，今天也就是最好的一個例子，有業界主動來跟政府合作，做好打詐的工作。

陳建仁說，也將在明天成立行政院的打詐專責辦公室，感謝立法院通過打詐5法，會透過這些方式來盡最大的努力，遏止囂張的詐騙行為，保障國人的身家安全。