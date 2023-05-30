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駁與im.B主嫌關係！鄭文燦開告　國民黨反酸：還有千千萬萬個我

▲國民黨今舉行「提告能洗白與詐團關係？質疑鄭文燦im.B關說警界、詐團買地資金來源？」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨今舉行「提告能洗白與詐團關係？質疑鄭文燦im.B關說警界、詐團買地資金來源？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

被指與詐團im.B主嫌曾國緯友好，行政院副院長鄭文燦今（30）日提告國民黨桃園市議員凌濤等7人提告。被告的凌濤及國民黨文傳會副主委林家興也舉行記者會，批評鄭文燦不願向社會清楚交代各界質疑的作為，卻動輒興訟來恐嚇輿論的監督，台灣人民絕對無法接受，「告了七個我，還有千千萬萬個我」。

林家興表示，鄭文燦聲稱這些人是濫用言論自由，難道人民不能善用言論自由去監督你濫用權力？媒體報導提出質疑，請鄭文燦出來說清楚就要動輒興訟，這同樣是對言論自由的傷害，不是提告就可以洗白，就可以這樣算了。

凌濤也說，鄭文燦委託律師到地檢署提出刑事告訴，令人質疑難道透過訴訟的方式就能擺脫鄭文燦與詐騙千絲萬縷的關係嗎？那鄭對於媒體的報導是否要提告？若不提告，難道媒體報導都是真的？民意代表站在民眾的立場來檢驗民進黨高官跟詐騙集團的關係，難道有任何一絲不妥嗎？鄭文燦卻動用整個國家資源對民代做檢驗。

凌濤進一步表示「從金流到喬站址，鄭文燦就是詐騙集團炒地最佳幫手！」去年他指控當時還是桃園市長的鄭文燦與及時任桃園市長候選人鄭運鵬，與郭哲敏、林秉文集團牽涉土地、詐騙案，有千絲萬縷的關係。如今，全台灣所有人民都對詐騙感到很不安。

凌濤表示，鄭文燦不只是包庇詐騙，他揭發的八德炒地皮案中，高達10億元的八德農地買賣，其中有4億元是向桃園蘆竹區農會貸款，為何在八德買地不向銀行與八德區農會借錢，卻向蘆竹區農會借貸？郭哲敏向蘆竹農會貸款，鄭文燦有無被告知？另外現金準備了2.1億元，凌濤質疑這筆錢金流從哪裡來？關鍵人士是不是正藏身海外，為何急著脫手土地？鄭文爆在賣方及買方之間，有沒有什麼特定的協調角色？為何鄭文燦要涉入黃姓地主、泛亞張子文、郭哲敏集團的炒農地疑雲？

凌濤指出，泛亞工程2021年底承包12億4873萬元「桃園市大園區菓林市地重劃工，2023年3月9日，當時擔任總經理的張子文涉嫌浮報工程費500萬元給包商秬豐，從中侵吞500萬元，後來張子文被判刑，而張子文更涉及八德炒地皮案，購買了郭哲敏詐騙集團炒作的農地，令人質疑過程中是否為鄭文燦所協助？鄭文燦應該說清楚、講明白。

林家興則指出，「鄭文燦有空吃春酒、告七人，沒空管好打詐國家隊？ 」他表示，2016年蔡政府成立「跨部會打詐中心」；2022年又成立「跨部會打詐國家隊」；2023年再成立「打詐專責辦公室」。為什麼同樣用途的單位要成立這麼多次？且蔡政府任內詐騙案件卻節節高升，尤其第二任期的2020年的成長幅度比之前高出甚多，顯示蔡政府的打詐作為根本毫無作用，「告了七個我，還有千千萬萬個我」。

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