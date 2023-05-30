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年詐騙金額高達60億！政府攜業者設多機制反詐　提升民眾識假能力

▲▼反詐騙,台北市電腦公會,Google,陳建仁。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 台北市電腦公會召開「全民揭竿，杜絕詐騙」記者會。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

台北市電腦公會偕同跨領域境內外關鍵業界代表，包括跨國平台、電信業者、電商平台、支付工具、遊戲產業共 13 家業者，召開「全民揭竿，杜絕詐騙」記者會，呼籲政府與民眾各界齊心合作，提升訊息辨識能力，一同抵抗詐騙勢力。

在今日的場合當中，行政院院長陳建仁、數位發展部部長唐鳳、國家通訊傳播委員會主委陳耀祥、金融監督管理委員會副主委蕭翠玲出席記者會，展現政府、業者、民眾三方共同合作，達到「全民揭竿，杜絕詐騙」的效果。

陳建仁表示，以 NVIDIA 執行長剛來台馬上被當作詐騙集團新手法為例，提到相關單位一發現該案例便馬上快速處理，認為打擊詐騙必須全民團結才有辦法對抗，就像病毒一樣會有不斷更新，要有辨識能力才能把打詐的工作做到最好，需要全國上下公司協力打詐，感謝相關產業打的用心與付出，並肯定參與的企業社會責任，強調行政院會與各界一起努力，給人民最好的保障。

▲▼反詐騙,台北市電腦公會,Google,陳建仁。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 行政院院長陳建仁。（圖／記者樓菀玲攝）

這波反詐騙行動，集結 Google、LINE、Meta、Visa、Yahoo 奇摩、中華電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、社團法人台灣遊戲產業振興會、智冠科技股份有限公司、遠傳電信股份有限公司、網銀國際股份有限公司、蝦皮購物、樂點股份有限公司等各方龍頭，盼能表達業界自律防詐、拒絕被詐騙集團利用的決心。

根據內政部公布資料顯示，從 2014 年開始至今，台灣每年詐騙案都高達 2 萬多件，2022 年的數字更逼近 3 萬（2 萬 9509 件）、財損高達 60 多億元。除了政府機關成立「打詐專責辦公室」外，業界也逐步設立多種防詐機制，並希望透過跨界合作，讓民眾增加「識假知能」，在接觸到詐騙資訊時，能藉由官方制度求證、分辨內容的可信度，期盼讓「反詐騙」成為新一代顯學。

目前已知各大電信業者執行電話及簡訊識詐阻詐工作已具成效。在「防杜境外竄改來電詐騙」方面，自 112 年 5 月 3 日起，全面攔阻境外非正常國際來話號碼（+886 0～8），有效阻斷詐騙電話達百萬通以上。

唐鳳表示，目前正在做辨識短碼來對抗詐騙簡訊，談到遊戲點數可快速轉移的特性，與業者共同建立了聯防平台，設置警語、防詐鎖卡，該措施上路後降低六成詐騙案例，此外還有隱碼技術，可確保民眾網路購物時不會造成個資外洩，唐鳳額外提到許多業者為了安全考量，讓本來會讓很容易的身份認證過程，變成比較複雜進而造成許多延伸問題，電子簽章法強化身份驗證來讓民眾使用數位簽章，目標是打造簡單好用且沒有資安問題的系統，讓民眾、業者都能安心使用。

▲▼ 反詐騙,台北市電腦公會,Google,陳建仁,唐鳳 。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 數位發展部部長唐鳳。（圖／記者樓菀玲攝）

在今年初政府發布的統計資料中顯示，2022 年詐騙手法報案數最多的就是「假網路拍賣網站」，欺騙消費者下單，共有 6,787 件，造成財損 4 億元。對此各電商與網拍業者更是積極以對，包括強力推動實名制身分認證、雙重安全登入機制與警示通知、主動阻斷或遮蔽偽冒/詐騙網址（含 QR code）、分批強制更換密碼等等，並透過 AI 系統搜尋可疑帳號，一但被列為高風險，即刻將其停權，希望透過以上多種不同手段，讓詐騙案件發生率降到最低。

在過去的案例中，實體通路所販售之「遊戲點數」因可於線下快速轉手，故常為不肖者所利用，目前遊戲點數的發行業者，除了提供 24 小時客服團隊接收民眾通報，更主動成立風險控管部門，針對單一使用者設定黑名單預警機制，對店家則有各通路的銷售異常狀態回報機制，希望在第一時間阻止詐騙。

為加速處置高風險帳號，LINE 主動偵測從外站詐騙廣告引導加入的帳號，掃蕩涉及違反 LINE 服務條款的帳號，至今年五月底已經處置超過 900 個帳號。針對站內直接投放的廣告 LINE 會以人工審查，投資類型商品廣告更只讓金管會核准的金融投資機構刊登，並要求廣告主必須確保內容符合金管會相關規範。

▲Google。（圖／路透）

▲  Google 加入這波反詐騙打擊行動。（圖／路透）

Google 認為應採用多管齊下的方式來提升使用者的媒體素養與反詐騙意識，為加強影音媒體識讀，Google 已在全球超過 50 個地區推出「YouTube Hit Pause 網路資訊停看聽」系列影片，希望藉此提升 YouTube 使用者的媒體識讀，讓使用者在瀏覽影音資訊時，對於經刻意捏造或操弄的不實訊息與詐騙內容有更高的警覺心。

而在 2023 年下半年，Google 也將與數名台灣 YouTube 創作者一同推廣此系列影片，以更在地、有趣的呈現方式，提醒使用者在看到內容誇大、訴諸權威等風格的影片時，不要直接採取行動，而是記得先按下暫停、思考該內容是否真實。

Meta 表示長期與內政部及警政署刑事警察局合作防詐，將透過以下三大方向持續努力，包括雙方聯合優化網路詐騙處理流程、深化跨產業與平台防詐措施、持續強化全民防詐意識。並持續推廣藍勾勾認證確認粉絲專頁真實性、粉絲專頁資訊。

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