侯友宜表態將核能列選項　陳建仁反問：核廢料怎麼處理？

記者陳家祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨提出有條件選擇核能的論述，將核能列入多元能源配比選項之一，讓台灣不缺電。對此，行政院長陳建仁30日反問，如果現在侯市長要恢復使用核能的話，「他需要好好地跟大家說明清楚，到底核廢料應該要怎麼樣處理，這才是一個認真、負責任的態度」。

▲陳建仁出席產業自律反詐騙宣導系列活動記者會 。（圖／記者黃克翔攝）



針對副總統賴清德表態稱研議核電停機機組緊急情況可使用，是否代表非核家園政策轉彎？陳建仁30日出席產業自律反詐騙宣導系列活動時說，昨天發言人已經說明得很清楚，政府非核家園的決心是完全沒有改變，政府也有鑑於能源的重要性，所以不斷地透過減煤、增氣、展綠跟非核的步驟來擴大台灣能源的來源，也希望能夠確保台灣能源的安全。

陳建仁說，對於非核家園，如果在緊急狀況或碰到嚴重天災時，政府也會透過各個管道從各個能源生產的方式來加以整合，也會完全專注到安全性及充裕性，所以我們會來確保臺灣在緊急狀況下，能源供應的穩定還有安全，請國人放心。

另外，針對新北市長侯友宜拋出「核能是選項」，被質疑核廢料存放問題？對此，陳建仁說，正因為核廢料的處理是相當地困難，所以很多國家就透過擴展再生能源的方式，而不是以增加、新設核電廠的方式來供應能源。

陳建仁指出，現在侯市長提出來要使用核能，他自己也說過，核廢料沒有辦法處理的時候，就沒有辦法使用核能，「所以在這裡如果現在侯市長要恢復使用核能的話，我想他需要好好地跟大家說明清楚，到底核廢料應該要怎麼樣處理，這才是一個認真、負責任的態度」。