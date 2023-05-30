侯友宜民調「淪老三」難追？　國民黨：對死刑、核能表態獲肯定

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨5月17日徵召新北市長侯友宜參加2024總統大選，《美麗島電子報》昨（29）日公布民調，侯跌落至第3名僅剩18.3%。對此，文傳會副主委林家興表示，民調數據都會當成參考，接下來侯友宜辦公室正式成立之後，可以讓大家更有感。他並透露，侯友宜昨天對死刑及能源議題進行表態，內部觀察輿情發現大獲民眾肯定，相信之後會反映在民調上。

《美麗島電子報》昨公布最新總統大選民調，結果顯示，民進黨賴清德支持度達35.8%，相較前次的35.4%差距不大，位居第二的則是代表民眾黨參選的柯文哲，支持度達25.9%；侯友宜僅剩18.3%，被柯文哲超過逾7個百分點，更慘輸賴清德17個百分點。

國民黨文傳會副主委林家興對此表示，很多家的民調與數據都會當成參考，那現在國民黨跟侯友宜辦公室（侯辦）其實從上到下都有很緊密的聯繫，不管是政策、組織、文宣現已上軌道，接下來也期待侯辦正式成立對外亮相之後，可以讓大家更有感，讓大家看到國民黨團體作戰的樣貌。

林家興強調，現在這一切都還在籌備當中，請再給一點時間，國民黨會回應外界的期待，而包括近期大家看到昨天侯友宜其實接連對兩個非常重大的議題進行表態，包括死刑的存廢及能源議題，有非常清楚的表態。

林家興透露，國民黨內部觀察輿情便發現，其實不只是藍軍的民眾，連中間選民其實都有非常肯定的聲音，那相信這些也會反映在之後的民調數字上。