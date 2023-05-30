侯友宜嗆排黑「貫徹個人意志」　他困惑：國民黨也貫徹賴清德意志？

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院院會上周三讀修正攸關防堵黑金參政的《公職人員選舉罷免法》部分條文，包括現任立委蘇震清、林文瑞均無法再參選。而國民黨總統參選人侯友宜日前批評，修法「不應該貫徹一個人意志」，應思考是否有違憲之虞。對此，民進黨立委鄭運鵬30日表示，民進黨團跟國民黨團版本排黑條款修法幾乎一樣，「照侯的說法，國民黨版是不是跟賴清德意志一致？」

立法院26日三讀修正《公職人員選舉罷免法》，新增「排黑條款」，曾觸犯黑金槍毒、貪污、賄選、違反國安三法等經判決確定者不得參選，修法之嚴也引起討論。侯友宜強調，不應該為了貫徹一個人的意志，必須思考參政權所引發後面到底是不是比例原則還有違憲，要好好思考。

對此，鄭運鵬表示，都已經被提名總統參選人，怎麼會對國家大政如此不了解，如果侯友宜有看國民黨版修正案的話，除了民進黨版多一個打詐以外幾乎都一樣，若說這是賴清德意志，國民黨版是不是跟賴清德意志一致？

鄭運鵬指出，反黑金候選人參選應該是全民共識，很多人說比例上失衡，但侯友宜一方面說反對廢除死刑、 一方面又說罰太重，不曉得他標準在哪，侯友宜對國家大政應該思考清楚再講話，不是人家給什麼稿子就背，連國民黨團的版本都不知道，可見他對國家大政都是隨便講講。

民進黨立委劉世芳也表示，前兩天在立院投票表決結果非常明顯，若要徹底排除黑金參選，確實應該用比較重的刑罰，對從刑部分也要做較重的考量，若國民黨想替一些人背書、提出釋憲的話，就尊重他們。