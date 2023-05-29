賴清德台大演講竟附「政大照片」　葉元之：是有多看不起台大？

▲賴清德出席台大政治系系學會主辦「校園總統馬拉松」論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

副總統、民進黨2024總統參選人賴清德，28日受邀到台大政治系演講，事後他在推特上發文，卻被國民黨新北市議員葉元之眼尖發現，照片配圖並非在台大現場照，而是日前在政大演講的照片，讓他不禁直呼「大烏龍！」，並質疑「民進黨到底是有多瞧不起台大？連放上台大照片都不願意？」，對此，賴清德也立即更新貼文配圖。

葉元之指出，賴清德28日前往台大演講，並在推特上，發表當天演講的內容跟活動照片，只是讓他詫異的是，當天他穿的是灰色西裝，照片中卻是深藍色西裝，一查後才發現，居然是去政大演講的照片。

「太烏龍！到台大卻配上政大照片！」，葉元之進一步質疑，「民進黨到底是有多瞧不起台大？連放上台大照片都不願意？」，葉元之說，昨天在台大，有同學列舉卡管案、林智堅論文案，問賴清德「民進黨是否虧欠台大？」，但賴清德不敢正面回答，只去扯說社會上有不同意見，意思是你台大活該。但他在推特上的文章，「到台大演講放政大的照片」，再一次用行動證明了這個答案，真是諷刺。

葉元之批，「當然，賴清德也可能會說不是故意的，是搞烏龍而已」，但此事讓他不禁直言「副總統會搞這種烏龍，萬一選上總統，會不會把美國認成英國，去美國配上英國照片？」。

葉元之認為，其實賴清德會有這樣的言行根本不意外，因為他打從心裡就不尊重年輕人，只是把年輕人當作背板與投票工具，也難怪青年民調直直落。因此他奉勸賴清德，年輕人想見到的是你們痛改前非，好好正視以前的錯誤，所以就請大大方方承認民進黨就是詐騙黨、以前曾用政治力介入校園，或許這樣還比靠YT 社群發一些小確幸來挽回支持度有效。

不過，搞烏龍狀況發生後，賴清德也立刻撤文後，才重新發文、更換配圖，畫面中便可見到當日的灰色西裝，以及台下滿滿的與會學生。