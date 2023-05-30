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家有3個男人！弟女友「低胸又露屁股蛋」大方狂晃　她看傻了

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲弟弟女友來家裡穿低胸裝，讓原PO看傻眼。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我都會飄過多想的畫面...」一名人妻透露，弟弟女友穿著火辣豔麗，來家裡時，常大方露低胸與屁股蛋，讓原PO尷尬不已。對此，原PO擔心直呼，自己平時去上班，而老公在家裡休息，但弟弟女友又穿得如此清涼，實在讓她不放心，「怎麼處理？」文章曝光後，網友也吵翻了。

一名女網友在Dcard表示，爸媽已離婚，而新家在裝潢中，於是婚後小倆口暫住在爸爸家，弟弟則時常帶女友回來，對方穿搭走豔麗風格、衣著也非常貼身，而當時是冬天，「她就會稍微穿有點低胸的，那時可能頂多覺得有料哦」，如今天越來越熱，對方身上布料也越來越少。

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原PO說，大家時常在客廳聊天看電視，弟弟女友一進門就喊熱，隨即脫到只剩一件小可愛或低胸背心，「彈出肉彈那種」，短褲偶爾還露出屁股蛋，大方在家裡走動狂晃，「有次我們回來類似像做抬腿運動，坐躺在沙發上」，一度讓原PO眼睛不知道往哪擺了。

對此，原PO觀察老公的反應，「雖然他都會裝滑手機，但想也知道不可能沒看到吧？」後來原PO乾脆直接問「你有看到她的奶嗎？」老公則回應「沒有看她」，但這一番話依舊讓原PO不放心。至於弟弟總是對女友身材感到引以為傲。

不過考慮到老公是輪班制，就怕原PO不在家時，弟弟女友穿得若隱若現，容易讓人想入非非，「大家有這樣經驗嗎？怎麼處理？」

文章曝光後，引來兩派網友吵翻，「好好餵飽先生，跟弟弟聊聊看吧」、「是要處理什麼？比較需要處理的是你的心態」、「不爽就搬出去住，讓自己身材變好，或許你的內心不會這麼沮喪」、「都什麼年代了？還有這種穿布料少的衣服=誘惑別人先入為主的想法喔」、「又不是沒穿，不能你保守叫人要保守啊」、「女人何苦為難女人，純粹天氣熱啊，為何要帶有色眼光咧」。

也有網友力挺原PO，「在別人家這樣就是白目...還真當自己家喔」、「結婚後可以這樣穿啊，但她現在只是女朋友，注意一下自己的舉止吧」、「拜託～對方爸爸還有姊姊老公一定都有在看啊，必須跟弟弟講清楚」。

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