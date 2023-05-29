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女友棉被裡放屁！工程師暴怒「狂虐23小時報復」：害我有後遺症

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲黃姓工程師稱女友在棉被裡放屁，害他有後遺症。（示意圖／記者周亭瑋攝）

文／CTWANT

一名黃姓工程師和女友2年前到台北旅遊，入住飯店後突然獸性大發，不僅對女方動粗，甚至用棉被和枕頭悶住其口鼻，並進一步性侵得逞，前後持續約23小時。黃男事後辯稱，女友曾在棉被裡放屁，還蓋在他身上，害他有後遺症，因此要以牙還牙。法院審理後，依傷害等罪合併判處黃男6年4月徒刑；可上訴。

根據判決書，黃男於2021年5月7日與女友到台北旅遊，入住飯店期間，竟拿出剪刀強行剪掉女友頭髮，見女方不從，便開始毆打被害人臉部及頭部，隨後更趁著女友睡著時，強行性侵得逞，還用棉被和枕頭悶住其口鼻。到了隔天早上7點，女友整理行李打算離開，被發現後再度慘遭凌虐，過程反覆到晚上8點左右。

黃男到案後坦承，自己確實有用剪刀剪女友頭髮，以及發生性行為，但否認傷害、強制性交和剝奪行動自由，辯稱是女友日前亂剪他頭髮，自己經過對方同意後才剪的，且發生關係也沒有違反對方意願，更稱用枕頭蓋頭臉只是情侶間的打鬧遊戲。

不過，被害人反駁，指1個月前她曾在棉被裡放屁，再把棉被蓋在男友身上，讓對方聞臭味，「黃男說因此有後遺症，要用這樣的方式讓我傷害腦袋」，當時她非常害怕，很怕就這樣死掉，也因此造成身上多處紅腫傷口。

法院審理認為，黃男否認傷害女友，甚至辯稱是男女朋友之間的情趣遊戲，至今未與對方和解，難認犯後態度良好，依傷害罪處有期徒刑1年、強制性交罪處有期徒刑5年、剝奪他人行動自由罪處有期徒刑8月，3罪應執行有期徒刑6年4個月，可上訴。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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