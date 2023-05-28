　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

突PO恐怖情人6定義！超商浩克IG求「她」別再傷害家人：祝幸福

▲▼超商浩克拿下第三名。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲朱男參加健美賽拿下第三名。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

網搜小組／鄺郁庭報導

桃園「超商浩克」朱姓男子日前在超商失控，造成2名警員受傷，一夕成為話題。他昨（27）日在IG轉貼多張參加健美公開賽的照片，今日一早則突然發限時動態，貼出6點「恐怖情人定義」，隔空朝不具名對象喊話，「拜託妳跟你們不要再傷害我的家人」、「祝福妳找到幸福」，引發揣測。

朱男一早在IG限動貼出6點恐怖情人定義，包括「1.手機被定位、頻率查勤過高（應為查勤頻率）」、「2.控制慾強、情緒勒索」、「3.吵架時會摔東西出氣」、「4.有自殘的行為」、「5.喝醉後判若兩人」、「6.強制要求與異性斷絕往來」。最後下方則補了兩句，「拜託妳跟你們不要再傷害我的家人」、「祝福妳找到幸福」，向誰懇求使人很難不聯想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「超商浩克」朱男隔空求「她」放過，並祝她幸福。（圖／翻攝自當事人IG）

▲朱男隔空求「她」放過，並祝她幸福。（圖／翻攝自當事人IG）

回顧事件，朱男20日上午突然失控大鬧超商，訊後被依毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦，檢察官複訊後，以5萬元交保。事後，有人發現，先前朱男和女友的IG中，自我介紹欄位互相標記彼此帳號，朱男還寫下「My love」。不過，超商事件後，該條說明已消失，貼文中也沒有2人甜蜜合照，僅剩他獨自出遊及比賽照，女友IG也將標註朱男的那句說明刪除。

因此，就有傳聞朱男是因感情問題才暴走，不過當事人並沒有證實。另外，朱男交保後曾一度保持低調，還將IG設成個人帳號，但6天後又設回公開，並在限動吐心聲，但並非解釋失控原因，也未提及感情話題，而是寫下「我想比賽」，似乎仍相當掛念健身一事。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／「資生堂千金」超猛！　39歲生了第3胎
B群隱藏版功效！　醫公開：嘴破吃「這1款」
快訊／瑪娃颱風大轉彎！台灣家門口繞一圈　最新路徑曝光
NVIDIA、台積電合作逾25年　黃仁勳接張忠謀電話喊「安靜
不贊成選罷法修法　柯文哲：否則犯小罪就全部槍斃！
快訊／浩克喊話了！　求「她」別做這件事：祝幸福
快訊／花蓮加灣外海驚傳「孩童海面漂流」
巨幕倒塌！　大陸9名孩童直接被壓住「家長瘋狂尖叫」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瑪娃颱風大轉彎！台灣家門口繞一圈　1前提「暴風圈不排除擦邊」

突PO恐怖情人6定義！超商浩克IG求「她」別再傷害家人：祝幸福

「泰國發霉蛋」回收再製成液蛋賣　農委會：暫停違規業者洗選蛋源

網紅「赴美簽證被拒」見1句話暴氣　嗆台灣觀眾：遲早要換中國護照

塞車有解！國1五股林口改善工程啟動　116年完工「30萬輛車受惠」

「日本全家必吃1物」進台灣了！旅日達人讚：味道一模一樣

12生肖6、7月恐出大事！屬羊小心破財　化解法一次看

瑪娃瘦身變慢了！海警延後時間出爐　一圖看「雨區3階段擴大」

快訊／台鐵內灣線傳死傷事故　上員-榮華路線中斷「大誤點」

小學辦出國暑旅　10～12天「團費8萬1」給去嗎？兩派掀論戰

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

超商浩克被毆7天傷勢曝　控警虐待人！盼公布影片

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

癱瘓12年...他從輪椅「重新站起來了」！最新研究曝光

瑪娃颱風大轉彎！台灣家門口繞一圈　1前提「暴風圈不排除擦邊」

突PO恐怖情人6定義！超商浩克IG求「她」別再傷害家人：祝幸福

「泰國發霉蛋」回收再製成液蛋賣　農委會：暫停違規業者洗選蛋源

網紅「赴美簽證被拒」見1句話暴氣　嗆台灣觀眾：遲早要換中國護照

塞車有解！國1五股林口改善工程啟動　116年完工「30萬輛車受惠」

「日本全家必吃1物」進台灣了！旅日達人讚：味道一模一樣

12生肖6、7月恐出大事！屬羊小心破財　化解法一次看

瑪娃瘦身變慢了！海警延後時間出爐　一圖看「雨區3階段擴大」

快訊／台鐵內灣線傳死傷事故　上員-榮華路線中斷「大誤點」

小學辦出國暑旅　10～12天「團費8萬1」給去嗎？兩派掀論戰

綠要侯友宜道歉　侯家軍：賴清德為陳宗彥、陳歐珀道歉了嗎？

快訊／豪門女星超猛「39歲生了第3胎」！半年取卵3次　曾連懷2次雙胞胎

嘉義市國中小校長遴選　1人連任2人新任

獨／2男路邊互毆不過癮！還抓騎樓花盆砸爆頭濺血　倒楣鄰居開吉

「大白兔」也飛上天！　陸國產C919客機首航成功

陳琬惠PO照控「題字贈書」給im.B主嫌　林佳龍怒了「不排除提告」

10年友離婚育兒求幫助！　鮪魚大方借20萬「卻要不回」：她直接消失

嘉義市藝術教育深耕推動　結合廟宇舉辦音樂暨民俗技藝競賽

在托兒所玩耍一半「頭部中彈」　美2歲男童倒地緊急送醫

取消兩段式左轉？柯文哲：若機車不往前竄　「當汽車一樣行駛」才可以

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

天選之人注意！　醫提醒3件事

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

開業39年！手搖飲名店「雙江茶行」歇業

「超愛抓龍筋」男友喊舒服！苦主：不會想去第2次

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

台鐵內灣線傳死傷事故　上員-榮華路線中斷「大誤點」

有人敲碗　超正檢察官「曝光男裝照」！

12生肖6、7月恐出大事！屬羊小心破財　化解法一次看

瑪娃颱風放慢！在家門口活動「長達5天」　今晚變天「降雨熱區曝」

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的

曹興誠：年輕人買房是最差勁的理財

更多熱門

相關新聞

超商浩克控警虐待　中壢警分局回應了

超商浩克控警虐待　中壢警分局回應了

「超商浩克」28歲朱姓健身教練20日在桃園中壢超商被警方噴辣椒水後，爆走攻擊員警，之後被警方用警棍痛抽12下。對此，朱男指控警方虐待，其餘等官司打完再說，中壢警分局則回應，案件已進入司法調查，不再回應。

超商浩克控警！首現身6字回應

超商浩克控警！首現身6字回應

「超愛抓龍筋」男友喊舒服！苦主：不會想去第2次

「超愛抓龍筋」男友喊舒服！苦主：不會想去第2次

超商浩克現身健美公開賽！拿下第3名

超商浩克現身健美公開賽！拿下第3名

超商浩克傷勢曝！將控告警方施暴

超商浩克傷勢曝！將控告警方施暴

關鍵字：

超商浩克女友IG襲警

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

李坤城海葬當天「林靖恩冷回1句話就消失」！

年收180萬輸35萬　竹科工程師被銀行員戴綠帽

李坤城兒爆「他們根本沒戀愛」！控林靖恩10年不工作：巨嬰

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

「挖呀挖老師」是富二代！　豪華家業曝光

天選之人注意！　醫提醒3件事

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

Lisa演唱會又動怒！「機警1反應」救了成員

撿到胖黑狗！養3個月神奇變虎斑

許瑋甯半夜突PO文「可以教教我嗎？」

讓行人被叭！新店男怒砍後車駕駛

陳妍希被準公婆嫌「離過婚、年紀大」小7歲男友超瞎

開業39年！手搖飲名店「雙江茶行」歇業

「超愛抓龍筋」男友喊舒服！苦主：不會想去第2次

更多

最夯影音

更多
陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！
受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面