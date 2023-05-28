突PO恐怖情人6定義！超商浩克IG求「她」別再傷害家人：祝幸福

▲朱男參加健美賽拿下第三名。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

網搜小組／鄺郁庭報導

桃園「超商浩克」朱姓男子日前在超商失控，造成2名警員受傷，一夕成為話題。他昨（27）日在IG轉貼多張參加健美公開賽的照片，今日一早則突然發限時動態，貼出6點「恐怖情人定義」，隔空朝不具名對象喊話，「拜託妳跟你們不要再傷害我的家人」、「祝福妳找到幸福」，引發揣測。

朱男一早在IG限動貼出6點恐怖情人定義，包括「1.手機被定位、頻率查勤過高（應為查勤頻率）」、「2.控制慾強、情緒勒索」、「3.吵架時會摔東西出氣」、「4.有自殘的行為」、「5.喝醉後判若兩人」、「6.強制要求與異性斷絕往來」。最後下方則補了兩句，「拜託妳跟你們不要再傷害我的家人」、「祝福妳找到幸福」，向誰懇求使人很難不聯想。

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▲朱男隔空求「她」放過，並祝她幸福。（圖／翻攝自當事人IG）

回顧事件，朱男20日上午突然失控大鬧超商，訊後被依毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦，檢察官複訊後，以5萬元交保。事後，有人發現，先前朱男和女友的IG中，自我介紹欄位互相標記彼此帳號，朱男還寫下「My love」。不過，超商事件後，該條說明已消失，貼文中也沒有2人甜蜜合照，僅剩他獨自出遊及比賽照，女友IG也將標註朱男的那句說明刪除。

因此，就有傳聞朱男是因感情問題才暴走，不過當事人並沒有證實。另外，朱男交保後曾一度保持低調，還將IG設成個人帳號，但6天後又設回公開，並在限動吐心聲，但並非解釋失控原因，也未提及感情話題，而是寫下「我想比賽」，似乎仍相當掛念健身一事。