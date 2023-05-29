李正皓痛批「偷拍魔人故事」是合謀編造　臉書曝光關鍵Line對話

▲李正皓臉書再度發文，針對偷拍爭議做出說明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林彥臣／綜合報導

民進黨主席賴清德上周宣布與無黨籍政治評論員李正皓合作，讓他過往的偷拍爭議再度被挖出。對此李正皓在臉書上發文痛批，前女友與一位跟他「嚴重不合」的同事合謀，編出一個國民黨青年領袖私下是偷拍魔人故事，並且還在臉書中曝光關鍵的Line對話截圖。

李正皓臉書發文表示，「經過這幾天的解釋，關於指控我偷拍一事真相已經很清楚，沒有偷拍、沒有威脅，事發之後我在line的對話中明確表示不會報復對方，我的態度也是保護女方不要曝光，自己扛下所有責任獨自面對媒體與司法來自證清白。」

李正皓指出，時間回到2016年年初，就如同他之前文章所述，當時他剛創辦國民黨改革團體草協聯盟，處於媒體高曝光時期，但同時也處於感情的交叉口。

李正皓說，與前女友提出希望分手後，她一時氣憤，與一位之前在國民黨青年團任職時就有「嚴重不合」的同事合謀，編出一個國民黨青年領袖私下是「偷拍魔人」故事後，接連在ptt與周刊爆料。

李正皓強調，「上面的對話很清楚，所有的內容都是為了報復而設定與角色假設而來，這是一個精心設計的局，而我是被設計者，目的要把我人格抹殺、永世不能翻身，而他們確實差一點做到了。」

李正皓說，得知真實狀況的第一時間，當然很憤怒，想不顧一切的公佈所有資料，證明自己才是那個被抹黑誣賴、被設計出賣的人，但就如同上一篇文章所說，她答應了前女友的父親要保護女方，不要讓女方曝光，所以他扛下了，獨自一人面對鏡頭、面對司法、面對網路上先入為主的謾罵，「我一次又一次的自證清白，七年前如此、七年後還是如此、未來也不會改變」。

李正皓最後強調，這篇文章是所有澄清文的最後一個篇章，大家仔細想想整件事情的荒謬之處，過去、現在指控他的人，有任何一個人拿出任何一張偷拍的照片或影片嗎？「沒有」，也因此如果未來還有任何人對他的過往有所質疑，「請回到爆料者的基本舉證責任，拿出證據」。