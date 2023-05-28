快訊／否認拿私密影像威脅前女友　李正皓自稱「受害者」

▲李正皓今天再度出面受訪否認指控。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德上周宣布將在新北市立委第9選區（永和）支持無黨籍政治評論員李正皓參選，不過，黨內青年世代幕僚發起連署，質疑李曾涉嫌以私密影像威脅前女友，呼籲提名小組重新評估人選。李正皓28日上午受訪否認威脅女方，只說當時兩人在吵架，網路流傳Line對話截圖去脈絡化，並指自己是受害者，「我是受害者之外，我還扛旗要保護女方的責任，讓她不要曝光」。

近日有民進黨青年政治工作者及幕僚發起「請民進黨以行動回應徵召與禮讓爭議」連署，質疑「與曾經偷拍、控制及威脅女性的候選人合作，民進黨要我們相信什麼價值？」聲明呼籲，民進黨提名小組應重新評估是否禮讓李正皓，並說明艱困選區的定義、公布初選民調、選擇徵召及徵召人選的標準；民進黨性別部主任李晏榕也說，當女方要求刪除影片及備份時，若李正皓真的藉此威脅，就應該被譴責，民進黨作為堅守性平價值的政黨，不應該與其合作。

李正皓今天上午受訪說，這次是第一次民進黨本土派與中華民國派真正的合作，民進黨內青年、基層一定會有某種反彈的聲音，這種反彈聲音越大，就代表民進黨這一步跨的越大，對自己來說是好事，「我其實想要呼籲一件事情，我在永和是跟民進黨合作，跟民進黨一起把林德福37年的霸業打下來，這是大家共同的目標」，如果真的覺得李正皓過去的光譜跟民進黨不合，就會提出跟民進黨光譜一模一樣的人選，可是這樣的人選到永和就是沒有可能性的。

李正皓呼籲，他是跟民進黨一起合作、打仗的，過去有一些聲音與質疑是來自光譜不同，希望過程中，那個質疑的聲音可以越來越小。

媒體追問，李晏榕指若李正皓真的有威脅前女友，就應該被譴責，而且民進黨不應該與其合作？李正皓說明，「（被指控）女方要求影片，我沒有刪除，我有備份什麼東西，這都子虛烏有」，因為沒有偷拍事實，現在討論過程已經變了，透過法院證明，他真的沒有偷拍，可是現在討論焦點變成「李正皓恐嚇女方」。

李正皓說，他用盡全力在法律上、媒體上捍衛沒有偷拍的事實，可是指責自己偷拍的一張照片都沒有拿出來，會不會太廉價了？另對自己是否恐嚇女方，訴訟其實有提到這段，該截圖是去脈絡化、沒頭沒尾的，當時在法庭上檢察官有問女方是否被恐嚇，當時兩人在吵架過程中，兩人都很生氣，可是這件事情發生後，自己沒有做任何一件傷害女方的事情，把她所有資訊都隱藏了。

李正皓直言，某種程度自己是受害者，「我是受害者之外，我還扛旗要保護女方的責任，讓她不要曝光」，甚至在法律攻防上不要傳女方，降低她被曝光的風險，「已經差不多了，對於很多指控我有偷拍、有爆料的人，請你們記得維持一個最基本的指控態度，你們有拿出證據嗎？如果都沒有，你們的爆料很廉價，我負擔的代價很沈重」。

媒體詢問，所以絕對沒有威脅女方？李正皓表示，完全沒有威脅女方，事實上，兩人互動的一張合照都沒有出來，大家有看過男生偷拍7、8個女生，這些女生是誰1個都不知道，一張照片都沒有的爆料嗎？然後這個爆料可以吵7年？爆料者到底有沒有拿出證據？

李正皓表示，女方後來也後悔，覺得不該去傷害朋友，後來跟當時的爆料者說，當時的爆料是一時情緒上失控的錯誤爆料，希望可以撤回爆料。

不過，根據李正皓日前出示的法院判決書，該判決書紀錄Line對話內容，李正皓在對話中向女方表示，「所以你不要惹我。我們好好相處。就很棒。當面刪除我不能備份？我們好好相處。當朋友。真心的朋友。你不要弄我。有一天那些影片自然會消失。我這輩子沒害過人。也沒威脅過人。你是第一個」；而李正皓今天進一步貼出與某位前女友的對話，指自己的無奈情緒遠大過生氣情緒，哪裡來的威脅？