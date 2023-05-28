快訊／李正皓爭議范雲說話了　「威脅更惡劣」籲民進黨調查清楚

▲知名政治評論員李正皓。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德上周宣布將在新北市立委第9選區（永和）支持無黨籍政治評論員李正皓參選，不過，黨內青年世代幕僚發起連署，質疑李曾涉嫌以私密影像威脅前女友，呼籲提名小組重新評估人選。長期關注性別議題的民進黨立委范雲28日表示，她持續向黨溝通提醒，「偷拍性私密影像就是不對，若還加以威脅，更是惡劣」，相信民進黨會在調查後說明清楚。

近日有民進黨青年政治工作者及幕僚發起「請民進黨以行動回應徵召與禮讓爭議」連署，質疑「與曾經偷拍、控制及威脅女性的候選人合作，民進黨要我們相信什麼價值？」聲明呼籲，民進黨提名小組應重新評估是否禮讓李正皓，並說明艱困選區的定義、公布初選民調、選擇徵召及徵召人選的標準；民進黨性別部主任李晏榕也說，當女方要求刪除影片及備份時，若李正皓真的藉此威脅，就應該被譴責，民進黨作為堅守性平價值的政黨，不應該與其合作。

不過，李正皓否認威脅女方和偷拍等情事，解釋當時兩人在吵架，且網路流傳Line對話截圖去脈絡化，並指自己是受害者，「我是受害者之外，我還扛旗要保護女方的責任，讓她不要曝光」。

對此，范雲稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問說，「從李正皓與本黨合作之初，就持續跟黨進行溝通提醒，站在性平的角度，我的態度一直很明確，偷拍性私密影像就是不對，若還加以威脅，更是惡劣，不管今天是對女性偷拍，還是對男性進行偷拍，我們有一致的標準。這也是我當初推動性私密影像相關立法的原因」。

范雲強調，整起事件凸顯的是，必須強化對於尊重親密關係伴侶身體自主權的教育；性別教育的推進，也是台灣作為進步國家不可緩下的工作。

范雲說，民進黨與他合作的部分，她相信民進黨會採納評估各界的聲音，在調查後說明清楚，讓大家公評，黨跟當事人會做出最有智慧的決定。